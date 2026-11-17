Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- Luego de meses de especulaciones, los estudios de Amazon MGM han confirmado que el actor británico Robert Pattinson será el nuevo James Bond en la esperada película dirigida por Denis Villeneuve.

Según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el actor, conocido por su papel como Edward Cullen en la saga Crepúsculo, habría firmado un contrato que lo vincula a la franquicia para al menos tres películas como el famoso agente 007.

Con esta confirmación, Pattinson ha dejado atrás a otros actores que competían por el rol, como Nicholas Hoult, Callum Turner, Josh O'Connor y Jack Lowden, quienes habían negociado un acuerdo por cuatro películas con un salario inferior.

¿Quién será la nueva chica Bond?

Los detalles sobre el casting de la próxima película de James Bond se mantienen en secreto, y se anticipa que la producción comenzará a principios de 2027. Por lo tanto, el anuncio sobre la elección de la chica Bond podría hacerse público antes o después del inicio del rodaje.

En medio de la gran expectativa que genera esta producción, ya comienzan a surgir los nombres de las actrices que podrían compartir pantalla con Pattinson en el papel de la chica Bond. La revista Variety ha publicado una lista de candidatas que se destacan por su química con Pattinson y su experiencia en el cine de acción.

Entre las favoritas se encuentra Zendaya, quien ha trabajado en tres películas junto a Pattinson. Margaret Qualley también es considerada, especialmente tras su participación en el homenaje a Bond en los Oscar 2025. Además, Florence Pugh se destaca por su formación en coreografías de pelea, adquirida durante su participación en Black Widow, y por su química con Pattinson en Dune: Part Three.

Recientemente, ha surgido un rumor que indica que la actriz Alexandra Daddario ha sido convocada para el casting y se perfila como una de las favoritas para el papel.