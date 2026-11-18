A pocas semanas de las fiestas de fin de año, los comerciantes rosarinos mantienen expectativas moderadas y advierten que el movimiento todavía no muestra señales de recuperación. Miguel Rucco, referente comercial de calle San Luis e integrante del Observatorio Económico de Rosario, describió un panorama de incertidumbre para noviembre y diciembre, dos meses que suelen ser importantes para las ventas de distintos rubros, entre ellos los supermercados y la gastronomía.

Según explicó, las perspectivas están divididas entre los comerciantes consultados: “Hay expectativas, un 33% piensa que pueden llegar a mejorar las ventas”. Sin embargo, indicó que otros consideran que la actividad continuará en los niveles actuales, mientras que los más pesimistas anticipan una nueva caída. Rucco también señaló que en los comercios y centros comerciales se observa una menor circulación de consumidores, una tendencia que condiciona las posibilidades de recuperación.

El referente atribuyó la situación a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, que deben afrontar aumentos en productos esenciales. “El consumo está afectado por la pérdida de poder adquisitivo de nuestros consumidores, frente a aumentos de la canasta básica”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó que algunos incrementos no se reflejen plenamente en el índice de inflación y mencionó subas cercanas al 5% en determinados productos, frente a una inflación general del 2,2%.

Rucco advirtió que, a entre cinco y seis semanas de las fiestas, el movimiento comercial debería haber comenzado a intensificarse, aunque todavía no se percibe ese repunte en el centro rosarino. “Por ahora, en el centro de la ciudad, flojo, flojo viene la cosa”, resumió. La preocupación del sector está puesta en un cierre de año con ventas debilitadas y consumidores que, ante la pérdida de ingresos reales, restringen sus compras incluso en una de las temporadas tradicionalmente más importantes para el comercio.

Informe de Fernando Carrafiello.