El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 18 de noviembre alertas naranja y amarilla por tormentas y lluvias que afectarán a diez provincias argentinas. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, señaló que se esperan precipitaciones de variada intensidad a lo largo de la jornada.

Alerta naranja: las zonas de mayor riesgo

La alerta naranja por tormentas rige sobre zonas de Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Según el SMN, estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas severas. Los fenómenos pueden estar acompañados de abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 70 y 120 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superados de manera puntual.

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Alerta amarilla por tormentas

La alerta amarilla por tormentas abarca Catamarca, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. En estas zonas se prevén tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, con fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Los acumulados estimados oscilan entre 30 y 70 mm, con posibles superaciones puntuales.

Alerta amarilla por lluvias

Además, rige una advertencia amarilla por lluvias en el extremo oeste de Chubut. Allí se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 mm que podrían superarse de manera local. No se descartan algunas tormentas aisladas.

Situación en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el miércoles arrancará con cielo claro. Se espera un ambiente agradable a caluroso, algo ventoso e inestable. No se destacan chaparrones durante la tarde. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 27 °C.