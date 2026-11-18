Alertas naranja y amarilla por tormentas: 10 provincias bajo aviso del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias intensas, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente para este miércoles 18 de noviembre.
FOTO: Se esperan tormentas en distintos puntos del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 18 de noviembre alertas naranja y amarilla por tormentas y lluvias que afectarán a diez provincias argentinas. El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, señaló que se esperan precipitaciones de variada intensidad a lo largo de la jornada.
Alerta naranja: las zonas de mayor riesgo
La alerta naranja por tormentas rige sobre zonas de Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Según el SMN, estas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas severas. Los fenómenos pueden estar acompañados de abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 70 y 120 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superados de manera puntual.
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Clima en la ciudad. Se aproxima un ciclón que aumentará la frecuencia de lluvias y tormentas: prevén picos de 180 mm
Un sistema de bajas presiones afectará a gran parte del país entre este martes y el viernes, generando precipitaciones persistentes, ráfagas intensas y una situación crítica en el noreste debido a la crecida del río Paraná.
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Alerta amarilla por tormentas
La alerta amarilla por tormentas abarca Catamarca, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. En estas zonas se prevén tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, con fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Los acumulados estimados oscilan entre 30 y 70 mm, con posibles superaciones puntuales.
Alerta amarilla por lluvias
Además, rige una advertencia amarilla por lluvias en el extremo oeste de Chubut. Allí se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados de entre 10 y 30 mm que podrían superarse de manera local. No se descartan algunas tormentas aisladas.
Situación en el AMBA
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el miércoles arrancará con cielo claro. Se espera un ambiente agradable a caluroso, algo ventoso e inestable. No se destacan chaparrones durante la tarde. La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 27 °C.
Lectura rápida
¿Qué alertas emitió el SMN? El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y lluvias en diez provincias argentinas.
¿Cuáles son las provincias en alerta naranja? Las provincias en alerta naranja son Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe.
¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas? Las provincias con alerta amarilla por tormentas son Catamarca, Córdoba, Formosa, Chaco, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
¿Qué se espera en el Área Metropolitana de Buenos Aires? En el AMBA, se espera un día con cielo claro, ambiente caluroso y temperaturas entre 18 y 27 °C.
¿Qué acumulados de lluvia se prevén en Chubut? En Chubut, se esperan acumulados de lluvia de entre 10 y 30 mm, con posibilidad de tormentas aisladas.
[Fuente: Noticias Argentinas]