Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- Boca emprenderá este miércoles su viaje hacia Colombia, donde se enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana. El objetivo es claro: poner fin a una sequía de 18 años sin títulos en el ámbito internacional.

El "Xeneize" llega a este crucial encuentro en un gran momento, habiendo demostrado una notable regularidad durante el semestre, lo que alimenta la esperanza de conseguir lo que podría ser una histórica quíntuple corona.

Esto se debe a que los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ya se coronaron campeones de Liga al finalizar primeros en la tabla anual. Además, se encuentran disputando finales de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, y están en octavos de final del Torneo Clausura, lo que les permitiría acceder al Trofeo de Campeones.

La final tiene un valor simbólico especial para Boca, ya que un triunfo no solo los convertiría en el club más exitoso de la Copa Sudamericana con tres títulos (habiendo ganado en 2005 y 2006), sino que también significaría el fin de 18 años sin títulos internacionales. La última victoria en este tipo de competencias se remonta a 2008, cuando se alzaron con la Recopa Sudamericana tras vencer a Arsenal de Sarandí.

En cuanto a la alineación titular de Boca, la única duda recae en la delantera. Si bien el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel tienen asegurada su presencia, aún no se ha definido quién los acompañará entre Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores, este último destacado como una de las revelaciones del fútbol argentino en el semestre.

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y está programada para este sábado a las 19:30 (hora de Argentina).