Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El abogado de Eugenia "la China" Suárez, Agustín Rodríguez, ha confirmado que la actriz ha iniciado una denuncia formal contra Wanda Nara por amenazas. Rodríguez cuestionó la filtración del video que muestra la discusión entre ambas en Nordelta y subrayó que su defendida no está involucrada en el conflicto familiar que involucra a una menor de edad.

"Ya inició la denuncia. El video no sé quién lo filtró. Nosotros no lo filtramos", afirmó Rodríguez, quien detalló que la defensa siempre tuvo la intención de que la grabación completa se mantuviera en manos de la Justicia, debido a la implicación de menores en el incidente.

"Siempre se trató de que el video completo lo tuviera la Justicia, que era nuestra premisa, porque hay menores de por medio y de ninguna manera se quería dar a conocer el video completo. Por eso me llamó la atención, pero bueno, alguien lo habrá filtrado", agregó el letrado.

En declaraciones en medios televisivos, el abogado explicó que la decisión de Suárez de avanzar judicialmente contra Nara se tomó el mismo día del episodio, aunque la actriz optó por esperar 24 horas antes de llevarla a cabo.

Rodríguez también mencionó que la recomendación de Nara de que Suárez tuviera un botón antipánico, hecha durante una intervención televisiva posterior al enfrentamiento, fue clave para reafirmar la decisión de acudir a la Justicia.

"Lo tomamos como una ratificación de lo que se vio en el video, que fue algo deliberado y no producto del nerviosismo como había manifestado Wanda", expresó Rodríguez.

El abogado buscó separar a la actriz del conflicto que generó el enfrentamiento, enfatizando que no tuvo participación en los asuntos relacionados con los hijos de Nara y Mauro Icardi.

"Eugenia Suárez es totalmente ajena al conflicto infantil. Tuvo una participación por vivir en ese lugar circunstancialmente, pero no tuvo nada que ver con cuestiones alrededor de lo que ocurrió con la menor. Fue la que alguna vez recibió la amenaza y todo lo que ustedes escucharon", afirmó.

Rodríguez reiteró que esta situación es ajena a Suárez: "No son los hijos de Eugenia Suárez, es un tema que le excede a ella. Estaba en ese lugar y recibió las amenazas".

El enfrentamiento entre ambas figuras del espectáculo tuvo lugar en una propiedad de Nordelta, en el contexto de un episodio relacionado con las hijas de Nara e Icardi. La discusión fue grabada y posteriormente difundida en redes sociales y medios, donde se escucharon insultos y amenazas hacia la actriz.