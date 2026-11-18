Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) — Mary Peltola hizo historia al convertirse en la primera persona indígena de Alaska en acceder al Senado de los Estados Unidos. Este hecho también significa un retorno de los demócratas a un escaño en el estado, que no ocupaban desde hace cerca de dos décadas, según informaron medios internacionales.

Con el 99% de los votos contabilizados, la demócrata, nacida en Alaska, fue proyectada como ganadora al alcanzar el 50,1% de los sufragios (141.637), superando en 11.475 votos al actual senador republicano Dan Sullivan, quien obtuvo el 46,1% (130.162). Estas cifras fueron reportadas por la CNN, que también destacó que su victoria histórica contribuye a otorgar a su partido una mayoría de 56 senadores frente a 44 republicanos.

A sus 53 años, Peltola marca un nuevo capítulo en su carrera política, la cual ha estado marcada por su herencia indígena, su conexión con comunidades rurales y su defensa de los recursos naturales de Alaska, de acuerdo a lo que averiguó la Agencia Noticias Argentinas.

En 2022, Peltola ya había hecho historia al convertirse en la primera nativa de Alaska elegida para el Congreso de los Estados Unidos y en la primera demócrata en representar al estado en la Cámara de Representantes en aproximadamente medio siglo. Sin embargo, perdió la reelección en 2024 frente al republicano Nick Begich, según un informe del sitio dw.

De origen yupik

Peltola, de origen yupik, uno de los pueblos indígenas del oeste de Alaska, nació en Anchorage en 1973 y creció en pequeñas comunidades a lo largo del río Kuskokwim y en la localidad de Bethel. Su infancia estuvo estrechamente vinculada a las tradiciones y a la economía de subsistencia de la región, lo que la hizo consciente de sus problemáticas.

Durante los veranos, participaba en la pesca comercial de salmón con su familia, mientras que en invierno se dedicaba al mushing, que es el transporte en trineo tirado por perros. Esta experiencia ha influido en su compromiso por proteger las pesquerías y el modo de vida de las comunidades indígenas.

Su trayectoria pública comenzó a los 25 años, cuando fue elegida para la Cámara de Representantes de Alaska, donde permaneció durante diez años. También formó parte del Ayuntamiento de Bethel, fue jueza de un tribunal tribal y dirigió durante cinco años la organización que agrupa a 33 tribus.

Políticamente, se identifica como demócrata, aunque evita encasillarse en las divisiones ideológicas convencionales. Aboga por los derechos reproductivos y la protección del medio ambiente, apoyando al mismo tiempo el desarrollo energético, la industria petrolera y la creación de empleo. Su lema político, "Fish, Family, Freedom" (Pescado, familia y libertad), resume gran parte de sus prioridades.

Se considera una voz independiente que prioriza los intereses de Alaska sobre los de Washington. En el ámbito personal, tiene cuatro hijos biológicos, tres hijastros y dos nietos. Su tercer esposo, Eugene Peltola Jr., falleció en septiembre de 2023 en un accidente de avión.

Campaña tumultuosa

Su campaña al Senado no estuvo exenta de controversia, ya que fue acusada de favorecer la candidatura de Daniel J. Sullivan, un candidato independiente que comparte apellido con el senador republicano, con el supuesto objetivo de dividir el voto republicano. Peltola y su campaña negaron cualquier implicación en estas acusaciones, que incluso provienen de la Administración del expresidente Donald Trump, y que llevaron a acciones judiciales, aunque un juez federal desestimó la demanda que buscaba retrasar la certificación electoral.

Con su llegada al Senado estadounidense, Peltola se unirá a Peggy Flanagan, demócrata de Minnesota y miembro de la nación indígena ojibwe, quien también hizo historia en estas elecciones al convertirse en la primera mujer nativa americana elegida por ese estado a la Cámara Alta.