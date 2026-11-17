Boletín de calificaciones: Argentina logró una victoria necesaria y justa que invita a la esperanza
Por Claudio Giglioni.
17/11/2026 | 22:38Redacción Cadena 3
FOTO: Nico Paz, la figura del partido.
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La Cadena del Gol
Argentina
Emiliano Martínez 5,50
Agustín Giay 6
Lisandro Martínez 5
Facundo Medina 5
Román Vega 5
Enzo Fernández 7
Máximo Perrone 6
Alexis Mac Allister 7
Nicolás Paz 9
Julián Álvarez 8
Gianluca Prestianni 6
José Manuel López 5
Franco Mastantuono 7,50
Gonzalo Montiel 5
Thiago Almada 4
Mariano Troilo 6
Nicolás Tagliafico 5
/Inicio Código Embebido/
Fútbol internacional. La selección argentina se floreó, goleó 7-0 a Costa Rica y cerró el año con una sonrisa
El conjunto de Lionel Scaloni no dejó dudas en el Kempes con dobletes de Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono. Alexis Mac Allister marcó el restante.
/Fin Código Embebido/
Costa Rica
Patrick Sequeira 2
Gerald Taylor 3
Juan Vargas 1
Francisco Calvo 1
Aarón Salazar 2
Kenyel Michel 2
Celso Borges 3
Andrey Soto 3
Carlos Mora 3
Minfred Ugalde 4,50
Josimar Méndez 4