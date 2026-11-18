FOTO: Detienen a adolescentes por robo piraña en heladería de Quilmes

Los delincuentes que días atrás concretaron un robo piraña en una reconocida cadena de heladerías del partido bonaerense de Quilmes fueron detenidos y se comprobó que son menores.

Las capturas ocurrieron gracias al seguimiento del Centro de Monitoreo del Municipio de Quilmes, que permitió reconstruir el recorrido de los responsables que robaron en la heladería ubicada en el cruce de las calles Colón y Brown, en pleno centro de Quilmes.

Con intervención de los equipos municipales y las fuerzas de seguridad, se determinó que los autores del hecho delictivo son adolescentes que se encontraban en los festejos del nivel secundario conocido como UUP (último último día), que se desarrollaban en la zona.

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"El Municipio continuará convocando a las familias de los menores involucrados para trabajar en un abordaje integral entre las áreas de seguridad, niñez y educación", expresa el comunicado difundido.

Los menores se encuentran detenidos y fueron derivados a la fiscalía correspondiente para continuar con la causa penal.

El robo ocurrió el pasado viernes 13 de noviembre por la tarde cuando al menos 10 jóvenes ingresaron con violencia a la heladería Lucciano's.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y en el video se observa a los adolescentes que, con suma violencia y en menos de un minuto, se llevaron la recaudación, además de las pertenencias de los empleados y de clientes.

Entrevista de Miguel Clariá.