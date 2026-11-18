LONDRES (AP) — La inflación en el Reino Unido ha alcanzado su nivel más alto en un año, lo que incrementa las posibilidades de que el Banco de Inglaterra considere un nuevo aumento de las tasas de interés. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el índice de precios subió al 3,6% en octubre, un ligero incremento desde el 3,5% registrado el mes anterior, impulsado en gran parte por el aumento de precios en las gasolineras, en parte por el impacto de la guerra con Irán.

Se prevé que la inflación continúe su ascenso, superando el objetivo del 2% establecido por el Banco de Inglaterra en los próximos meses, debido principalmente al aumento en las facturas de energía doméstica. Este contexto ha llevado a muchos economistas a anticipar un posible incremento en las tasas de interés.

"Estas cifras hacen que una subida de tasas en diciembre parezca difícil de evitar", comentó Suren Thiru, economista jefe del Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales.

En los primeros días de noviembre, el Banco de Inglaterra ya había aumentado su tasa de interés principal por primera vez en más de tres años, llevándola al 4% desde el 3,75%. La entidad ha indicado que cualquier futuro ajuste dependerá de la evolución del conflicto en Irán.

El aumento de la inflación este año ha sido atribuido en gran medida a la escalada en los costos del combustible debido a la guerra con Irán y los cuellos de botella en el estrecho de Ormuz, que han limitado el suministro global de petróleo y gas.

Sin embargo, en las últimas dos semanas, tras el control del Congreso de Estados Unidos por los demócratas, los precios del petróleo y el gas han disminuido notablemente, lo que podría moderar la inflación. El crudo Brent, un referente internacional, se cotiza actualmente a 92 dólares el barril, en comparación con los 110 dólares a principios de mes.

Si esta tendencia de caída en los precios se mantiene, el aumento proyectado de la inflación durante el próximo verano, que el banco anticipa podría alcanzar el 5%, podría ser menor, lo que a su vez podría reducir la necesidad de futuras subidas de tasas de interés.