La última edición de la Fiesta Nacional de las Colectividades de Rosario convocó a más de 1.100.000 personas durante sus diez noches de actividad. El balance fue positivo tanto para la organización como para las instituciones participantes, que destacaron el acompañamiento del público y el nivel de ventas, pese al contexto económico.

La secretaria de Deporte y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus, valoró la posibilidad de concretar el evento a pesar de los pronósticos meteorológicos adversos. "Pudimos hacer la fiesta gracias al compromiso de las 56 colectividades y al trabajo mancomunado entre la Municipalidad, la provincia y las colectividades, con todas las tareas de prevención y capacitación que hicimos", señaló.

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En cuanto a la convocatoria, precisó que durante las diez jornadas pasaron 1.100.000 personas. Los domingos y el lunes feriado fueron los días de mayor afluencia, mientras que el resto del público se distribuyó entre los fines de semana y los días hábiles. También destacó que cada vez más visitantes llegan temprano: "La fiesta ya está completamente ordenada y en funcionamiento", explicó, y adelantó que revisarán el horario de apertura para la próxima edición.

Otro aspecto destacado fue el crecimiento del perfil turístico del encuentro. Según Mattheus, durante los diez días hubo un promedio de ocupación hotelera del 72% y el 20% de los turistas encuestados dentro del predio aseguró que había viajado a Rosario exclusivamente para asistir a Colectividades.

Por su parte, Lidia De Grosso, integrante de la organización, destacó la participación de más de 60 colectividades sobre el escenario y sostuvo que el número crece año tras año. "Muchas colectividades se conforman para poder participar de esta gran fiesta, que es la culminación de todo un año de trabajo de cada institución", expresó.

Respecto de las ventas, De Grosso indicó que se comercializaron 150.000 litros de bebidas y que el balance económico de las instituciones fue muy positivo. "Yo creo que se ha equiparado con el año pasado, quizás un poquito más", evaluó. También agradeció el acompañamiento de los asistentes, que permitió a las colectividades recuperar lo invertido y disponer de recursos para sostener sus actividades durante el resto del año.

Finalmente, la representante de la organización agradeció el respaldo de la Municipalidad, la Policía de Santa Fe y la Unidad Regional II, además del trabajo conjunto con las distintas instituciones. Destacó que el objetivo fue garantizar una celebración segura y convocante, que volvió a reunir a miles de rosarinos y visitantes en torno a las tradiciones culturales y gastronómicas de distintos países.

Informe de Fernando Carrafiello.