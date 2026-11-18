Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – Se cumplen cinco años del asesinato de Lucas González, un joven de 17 años que se convirtió en una víctima más de un caso de gatillo fácil en Argentina. Este trágico evento, ocurrido en noviembre de 2021, llevó a la condena a prisión perpetua de tres efectivos de la Policía de la Ciudad y a otros por encubrimiento.

El 17 de noviembre de 2021, la vida de Lucas y sus amigos cambió para siempre. Aquella mañana, tras finalizar su entrenamiento en el Club Barracas, fueron interceptados por integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía, quienes se acercaron en un vehículo sin identificación oficial ni patente.

De acuerdo al expediente, los policías descendieron armados y dispararon contra el auto en el que viajaban los jóvenes. Los adolescentes, al pensar que estaban siendo víctimas de un robo, intentaron escapar, momento en el que uno de los disparos impactó en la cabeza de Lucas, quien falleció al día siguiente en el hospital "El Cruce" de Florencio Varela.

Desde aquel trágico día, la lucha por justicia ha sido constante. Aunque sus amigos, Julián Salas, Joaquín Zúñiga y Niven Huanca, lograron sobrevivir, el sufrimiento y la angustia persisten en sus vidas.

El juicio se llevó a cabo en 2023, donde el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 condenó a Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isassi a prisión perpetua como coautores de un "homicidio quíntuplemente agravado" por haber sido cometido con arma de fuego, por alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber abusado de su función como integrantes de la fuerza de seguridad.

Además, el tribunal consideró que los condenados eran responsables de la "tentativa de homicidio" contra los amigos de Lucas, así como de la "privación ilegítima de la libertad" y el delito de "falsedad ideológica".

Otros efectivos también enfrentaron condenas, pero tras una revisión, dos de ellos fueron absueltos. Por el contrario, Roberto Orlando Inca, Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Alejandro Ozán y Héctor Claudio Cuevas continúan presos por encubrimiento agravado y privación ilegítima de la libertad.

En una conversación previa, Héctor, el padre de Lucas, expresó a la agencia Noticias Argentinas que el recuerdo de su hijo permanece vivo, aunque la lucha contra el dolor es diaria: "Se nos rompió la vida en mil pedazos. Cuando dicen que 'el tiempo cura todo', a nosotros no nos pasó eso, seguimos destruidos y el duelo es ahora".

"Es un dolor tremendo y todavía no asimilo que no va a volver, pero siempre le pido a Dios que me dé fuerza para salir adelante y que nos sane un poco, aunque sé que este sentimiento va a estar siempre", añadió.