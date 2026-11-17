El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, expresó su satisfacción tras el partido que cerró el 2026 para el equipo, un año marcado por el subcampeonato mundial y el retiro del astro Lionel Messi. Scaloni destacó que su objetivo fue "ser protagonistas" en cada encuentro.

En su última conferencia de prensa del año, dado que no habrá fechas FIFA hasta marzo del 2027, el director técnico recordó el triunfo en semifinales del Mundial ante Inglaterra como el momento más significativo de la temporada. Se sintió "lleno" tras un partido tan "emotivo" que llevó al equipo a una nueva final.

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la selección argentina logró una contundente victoria por 7-0 ante Costa Rica, mostrando destellos de su mejor fútbol a través de jóvenes como Nicolás Paz y Franco Mastantuono, además de los debuts en la selección mayor de Mariano Troilo y Aaron Anselmino.

El término "satisfecho" fue el que utilizó Scaloni para describir un 2026 lleno de momentos memorables, en el que se confirmó su renovación contractual hasta el Mundial de 2030. El entrenador santafesino subrayó la intención de su equipo de "ser siempre protagonista" y de competir "más allá de haber ganado o no", resaltando una forma de jugar que le genera "orgullo".

Reconoció que los triunfos ante Egipto e Inglaterra fueron momentos destacados del año, donde ambas victorias, logradas en finales agónicas, le dejaron una sensación de "completitud". Sin embargo, consideró que el triunfo ante los ingleses fue "más emotivo" por su significado en la clasificación a otra final.

Sobre la afluencia de público en el Mario Alberto Kempes, aunque el estadio no estuvo colmado, Scaloni calificó el recibimiento como "maravilloso". Manifestó su aprecio por la provincia de Córdoba, mencionando que disfruta andar en bicicleta allí y elogió las instalaciones del estadio: "La cancha es espectacular y el césped muy lindo".

Al ser consultado sobre la percepción del público hacia la selección, Scaloni afirmó que no cree que la gente haya "perdido el amor por la Selección", en contraste con la opinión del arquero Emiliano "Dibu" Martínez. El entrenador expresó que buscan "que la gente sea feliz" al ver jugar al equipo nacional, como ocurrió en el último partido.

Finalmente, Scaloni, campeón del mundo en Qatar 2022, indicó que no planean sumar un nuevo integrante al cuerpo técnico tras la salida de su ayudante Walter Samuel, a quien consideró "irremplazable". Destacó también el rendimiento de Nicolás Paz, quien tuvo una gran actuación: "Hoy hizo un partido muy bueno, igual que ante Uruguay, y da la sensación de ser un futbolista verdadero. Estamos muy contentos con él y es para estar ilusionados".