Otro gran fin de semana para el automovilismo en Córdoba, tuvo el esperado regreso del Turismo Carretera a Río Cuarto después de 14 años y lo vivimos a pleno con nuestra gran audiencia. También les acercamos una carrera nueva, la Baja 1000, desde México, en otra cobertura internacional que continuamos esta semana para contarles el GP de Las Vegas de F1 desde los Estados Unidos.

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En la 13ª edición audiovisual de 25' minutos, te contamos todo sobre la victoria de Matías Rossi y su Toyota, convirtiéndose en la 7ª ganadora de TC en 2027. Un autódromo puesto a nuevo, otra enorme convocatoria para nuestra provincia y los nombres de la danza del campeonato que comienzan a perfilarse cuando solo resta una fecha para la gran definición.

En la Baja California seguimos a la 'misión argentina' de Alfredo y Tomás Olmedo, Federico Villagra, Daniel López y Juan Pablo Monasterolo que arribaron terceros -en gran faena- la baja Cabo To Cabo que cerró el Campeonato Mundial del Desierto.

Por supuesto, que desde allí seguimos viaje hacia el norte para seguir a Franco Colapinto con 'la radio de la F1' en Las Vegas y contarte todo lo que hay que saber de otra participación argentina en la máxima categoría del mundo.

Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa -con la participación de Fernando Barrionuevo- no solo te cuentan el automovilismo por la radio y por las redes. En el resumen habitual de los martes, vienen con las imágenes, infografías, los comentarios y los datos para que estés informado de lo más importante del automovilismo.

Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y digitales, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube.

Un especial de lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal de los Argentinos para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3 -Marcos Villagra, Martín Yoris, Juan P. Brino-