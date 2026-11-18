Fútbol y motores en el Kempes: Córdoba palpitó el regreso del WRC en el partido de la Selección
En el marco del amistoso entre Argentina y Costa Rica, la provincia encendió la previa de una de sus competencias deportivas más emblemáticas.
18/11/2026 | 10:21Redacción Cadena 3
FOTO: Córdoba calentó el WRC durante el amistoso de la Selección en el Kempes.
FOTO: Córdoba calentó el WRC durante el amistoso de la Selección en el Kempes.
FOTO: Córdoba calentó el WRC durante el amistoso de la Selección en el Kempes.
FOTO: Córdoba calentó el WRC durante el amistoso de la Selección en el Kempes.
FOTO: Córdoba calentó el WRC durante el amistoso de la Selección en el Kempes.
Córdoba aprovechó la vidriera masiva del amistoso entre la Selección argentina y Costa Rica, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, para comenzar a palpitar el esperado regreso del Rally Mundial a las sierras de la provincia.
En medio de una noche marcada por la presencia del equipo nacional en suelo cordobés, la provincia puso en marcha la previa de uno de los eventos automovilísticos más convocantes del calendario internacional, conectando dos de las grandes pasiones deportivas del público local en un mismo escenario.
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Lectura rápida
¿Qué evento se está promocionando en Córdoba? El regreso del Rally Mundial a las sierras de la provincia.
¿Quiénes jugaron el amistoso mencionado? La Selección argentina y Costa Rica.
¿Cuándo se llevó a cabo el amistoso? En una noche reciente, durante un evento masivo en Córdoba.
¿Dónde se disputó el amistoso? En el estadio Mario Alberto Kempes.
¿Por qué es importante este evento para Córdoba? Conecta dos grandes pasiones deportivas del público local en un mismo escenario.