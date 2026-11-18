FOTO: Córdoba calentó el WRC durante el amistoso de la Selección en el Kempes.

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Córdoba aprovechó la vidriera masiva del amistoso entre la Selección argentina y Costa Rica, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, para comenzar a palpitar el esperado regreso del Rally Mundial a las sierras de la provincia.

En medio de una noche marcada por la presencia del equipo nacional en suelo cordobés, la provincia puso en marcha la previa de uno de los eventos automovilísticos más convocantes del calendario internacional, conectando dos de las grandes pasiones deportivas del público local en un mismo escenario.

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