Claudio Tapia celebró el cierre del año de la Selección argentina: "Un 2026 maravilloso"
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, destacó los logros del equipo y agradeció a dirigentes e hinchas tras una temporada exitosa.
FOTO: Claudio "Chiqui" Tapia saludó a la Selección argentina.
Buenos Aires, 17 noviembre (NA) - El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se expresó en X tras la victoria de la Selección argentina contra Costa Rica, afirmando: "Se termina el año de la mejor manera, con una goleada ante el apoyo de nuestra gente".
Tapia resaltó el desempeño del equipo nacional durante el 2026, donde logró el subcampeonato del Mundial tras perder en la final ante España. "Gracias al plantel, al cuerpo técnico, a los colaboradores, a cada dirigente que acompaña", manifestó el dirigente.
El apoyo de los hinchas también fue un tema destacado por el presidente: "A todos los argentinos y argentinas que alientan desde cada rincón del mundo, siempre tirando para el mismo lado".
Finalmente, Tapia concluyó: "Fue un 2026 maravilloso. Todos juntos". La Selección argentina finalizó el año con un total de 17 partidos, que incluyeron 14 victorias, un empate y solo dos derrotas, siendo estas la final del Mundial y un amistoso frente a Uruguay.
Un logro significativo de Tapia fue convencer a Lionel Scaloni para que continuara como técnico del equipo nacional, después de que el entrenador expresara dudas sobre su renovación para el ciclo hacia el 2030. Inicialmente, su contrato vencía a fin de año y se sentía "sin fuerzas" tras el Mundial.
Sin embargo, durante la penúltima ventana FIFA, Scaloni y Tapia se reunieron para discutir el futuro y la posibilidad de un acuerdo para asegurar la continuidad del DT. La AFA compartió una foto del encuentro, que culminó en un anuncio formal que se realizó días después.
Lectura rápida
¿Qué dijo Tapia sobre el año de la Selección?
Tapia afirmó que se cierra el año de la mejor manera, destacando una goleada y el apoyo de los hinchas.
¿Cuál fue el logro más destacado del equipo en 2026?
La Selección argentina logró el subcampeonato del Mundial, cayendo en la final ante España.
¿Cuántos partidos disputó la Selección en 2026?
La Selección disputó 17 partidos, con 14 victorias, un empate y dos derrotas.
¿Qué papel tuvo Scaloni en la continuidad del equipo?
Tapia convenció a Lionel Scaloni para que siguiera como técnico del combinado nacional.
¿Cómo se sintió Scaloni sobre su futuro?
Scaloni se sentía "sin fuerzas" para continuar, pero luego se reunió con Tapia para discutir su renovación.
[Fuente: Noticias Argentinas]