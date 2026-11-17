Buenos Aires, 17 noviembre (NA) - El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se expresó en X tras la victoria de la Selección argentina contra Costa Rica, afirmando: "Se termina el año de la mejor manera, con una goleada ante el apoyo de nuestra gente".

Tapia resaltó el desempeño del equipo nacional durante el 2026, donde logró el subcampeonato del Mundial tras perder en la final ante España. "Gracias al plantel, al cuerpo técnico, a los colaboradores, a cada dirigente que acompaña", manifestó el dirigente.

El apoyo de los hinchas también fue un tema destacado por el presidente: "A todos los argentinos y argentinas que alientan desde cada rincón del mundo, siempre tirando para el mismo lado".

Finalmente, Tapia concluyó: "Fue un 2026 maravilloso. Todos juntos". La Selección argentina finalizó el año con un total de 17 partidos, que incluyeron 14 victorias, un empate y solo dos derrotas, siendo estas la final del Mundial y un amistoso frente a Uruguay.

Un logro significativo de Tapia fue convencer a Lionel Scaloni para que continuara como técnico del equipo nacional, después de que el entrenador expresara dudas sobre su renovación para el ciclo hacia el 2030. Inicialmente, su contrato vencía a fin de año y se sentía "sin fuerzas" tras el Mundial.

Sin embargo, durante la penúltima ventana FIFA, Scaloni y Tapia se reunieron para discutir el futuro y la posibilidad de un acuerdo para asegurar la continuidad del DT. La AFA compartió una foto del encuentro, que culminó en un anuncio formal que se realizó días después.