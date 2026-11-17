La construcción atraviesa un momento complicado en todo el país y Rosario no es la excepción. La paralización de la obra pública nacional, el incremento sostenido de los costos y las dificultades para trasladar esos aumentos a los precios de venta conforman un escenario que condiciona tanto a las empresas como a los desarrolladores privados. Si bien Santa Fe presenta una situación relativamente más favorable por la continuidad de la inversión provincial en infraestructura, la actividad todavía está lejos de recuperar el dinamismo.

Así lo describió Rubén Llenas, gerente de la delegación Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción, quien advirtió en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que el sector privado lleva entre 14 y 15 meses prácticamente estancado.

Según explicó, la interrupción de las obras financiadas por el Estado nacional afectó a empresas de todo el país, mientras que la construcción privada tampoco consigue recuperar el movimiento. El principal problema pasa por una ecuación cada vez más difícil de sostener: los costos continúan aumentando, pero el mercado no convalida esos incrementos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Los costos se elevan, por más que la inflación sea a niveles más bajos que los que está acostumbrado Argentina. Pero ese incremento no puede trasladarse a los precios porque el mercado no lo convalida", señaló Llenas. En ese sentido, explicó que la demanda se encuentra deprimida y que muchos potenciales compradores no tienen capacidad económica para acceder a los valores actuales.

En Rosario, este escenario se refleja de una manera particular. Aunque los edificios que ya están en construcción continúan avanzando y no se registran cierres generalizados de obras, los trabajos se desarrollan en algunos casos a un ritmo menor. El problema más evidente aparece en los proyectos nuevos: desarrolladores que tienen terrenos adquiridos prefieren esperar mejores condiciones económicas antes de iniciar una inversión.

Llenas definió esta situación como un "amesetamiento" de la actividad. La construcción no está paralizada, pero perdió impulso y encuentra dificultades para generar nuevos emprendimientos. Además, la desaceleración no afecta de la misma manera a todos los segmentos inmobiliarios.

Mientras que en Puerto Norte continúan los desarrollos destinados al mercado premium, donde el público comprador tiene mayor capacidad económica, en sectores tradicionales como el microcentro y el macrocentro la actividad muestra mayores dificultades.

"Se construye para un sector que va a consumir edificación premium, que sigue funcionando. No hay ningún embate de la economía que a la gente que puede adquirir esos departamentos le afecte demasiado", explicó el representante de la Cámara.

Frente a este panorama, el acceso al crédito hipotecario aparece como una de las herramientas fundamentales para reactivar el mercado. Desde la entidad sostienen que, sin un sistema de financiamiento sólido y de largo plazo, resulta muy difícil impulsar la construcción privada y ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, Llenas valoró la reciente inyección de unos 2.000 millones de dólares de fondeo al mercado hipotecario, aunque consideró que se trata de un primer paso todavía insuficiente. Según estimó, esos recursos podrían traducirse en unos 17.000 o 18.000 préstamos en todo el país, una cifra que representa una señal positiva, pero que está lejos de generar un cambio significativo en la actividad.

"Es fundamental que se incremente el préstamo hipotecario. En todos los lugares del mundo se accede a la vivienda a través de préstamos hipotecarios. Acá en Argentina un poco es la excepción", remarcó.

El impacto de la desaceleración también se advierte con claridad en el mercado laboral. De acuerdo con los datos mencionados por Llenas, el empleo registrado de obreros de la construcción a nivel nacional cayó aproximadamente un 25% desde octubre-noviembre de 2023. El sector pasó de tener entre 464.000 y 465.000 trabajadores registrados a unos 358.000, lo que representa una pérdida cercana a los 100.000 puestos de trabajo.

"Estamos trabajando con un 25% menos de obreros. Siempre decimos que el empleo es el indicador más sensible", sostuvo.

En Santa Fe, sin embargo, la evolución fue diferente. La continuidad de la inversión pública provincial permitió amortiguar el impacto de la caída nacional y recuperar parte de los puestos de trabajo que se habían perdido. Actualmente, la provincia cuenta con alrededor de 38.000 trabajadores registrados de la construcción, luego de haber llegado a un piso cercano a los 32.000.

Entrevista de Lucas Correa.