FOTO: Un patrullero de la Policía de Santa Fe en Rosario.

Un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza dentro de un Peugeot 308 en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en la intersección de Gutiérrez y Buenos Aires.

Según los primeros datos, la víctima se encontraba en el interior del vehículo cuando recibió un impacto de bala en la cabeza. La situación fue advertida durante la madrugada y motivó la intervención policial. Al llegar, los efectivos constataron el fallecimiento del joven, de acuerdo con la información preliminar. Por el momento no se informaron detenciones.

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