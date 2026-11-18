Asesinaron a un joven de 21 años de un disparo en la cabeza dentro de un auto en zona sur
El episodio ocurrió durante la madrugada en Gutiérrez y Buenos Aires. Testigos aseguraron que varios hombres escaparon corriendo tras el ataque y todavía no hay detenidos.
18/11/2026 | 07:04Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Un patrullero de la Policía de Santa Fe en Rosario.
Un joven de 21 años fue asesinado de un disparo en la cabeza dentro de un Peugeot 308 en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en la intersección de Gutiérrez y Buenos Aires.
Según los primeros datos, la víctima se encontraba en el interior del vehículo cuando recibió un impacto de bala en la cabeza. La situación fue advertida durante la madrugada y motivó la intervención policial. Al llegar, los efectivos constataron el fallecimiento del joven, de acuerdo con la información preliminar. Por el momento no se informaron detenciones.
Información en desarrollo...
Lectura rápida
¿Quién fue asesinado? Un joven de 21 años.
¿Dónde ocurrió el hecho? En la zona sur de Rosario, en la intersección de Gutiérrez y Buenos Aires.
¿Cuándo sucedió el asesinato? Alrededor de la 1 de la madrugada.
¿Qué ocurrió con los acompañantes? Varios hombres que lo acompañaban se dispersaron y escaparon corriendo del lugar.
¿Hay detenidos? Por el momento no se informaron detenciones.