Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) — La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó hoy el premio "Rector Ricardo Rojas" al destacado productor teatral Carlos Rottemberg, en reconocimiento a su vasta trayectoria de más de cinco décadas en el teatro argentino. Este galardón resalta su contribución al desarrollo cultural y su firme compromiso con la libertad de expresión y los valores democráticos.

El evento fue encabezado por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y se llevó a cabo en el Salón del Consejo Superior de la universidad, situado en Viamonte 444, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la ceremonia, Yacobitti destacó la relevancia de Rottemberg, afirmando que "se trata de una figura fundamental de la cultura argentina". A lo largo de su carrera, Rottemberg ha realizado un aporte significativo al teatro nacional, apoyando a generaciones de artistas y mostrando un compromiso ejemplar con la defensa de la libertad de expresión. "Reconocer su trayectoria es también reconocer a quienes hacen de la cultura un pilar central de nuestra vida democrática", agregó el vicerrector.

Por su parte, Carlos Rottemberg expresó su sorpresa y gratitud por recibir este reconocimiento. "Nunca pensé que en 50 años de trayectoria iba a terminar en esta casa de estudios. Me impacta mucho, aunque para bien, ya que me ayuda a tomar más responsabilidad y compromiso", manifestó el productor.

En su discurso, Rottemberg también reflexionó sobre la naturaleza del premio, indicando que "es incómodo decir que es el mejor premio porque sería faltar, pero sí es el premio más conmovedor". Según él, este reconocimiento se siente más cercano y familiar, resaltando la importancia de la esencia en la vida por encima de lo superficial. "A veces hacen falta los espejitos de colores, pero también hace falta la esencia que nos hace vivir mejor", concluyó.

Finalmente, el productor destacó la importancia de la educación pública en relación con la cultura, afirmando: "Se habla mucho de meritocracia, creo en el mérito pero agrego una obviedad: no todos arrancamos de la misma manera. No todos comenzamos con las mismas posibilidades, con la misma condición o la misma geografía. Por eso, la educación pública está tan ligada a la cultura".