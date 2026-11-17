La UBA premia al productor teatral Carlos Rottemberg por su trayectoria en el teatro argentino
La Universidad de Buenos Aires galardonó a Carlos Rottemberg por su trayectoria de más de 50 años en el teatro argentino, resaltando su compromiso con la cultura y la libertad de expresión.
FOTO: Carlos Rottemberg
Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) — La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó hoy el premio "Rector Ricardo Rojas" al destacado productor teatral Carlos Rottemberg, en reconocimiento a su vasta trayectoria de más de cinco décadas en el teatro argentino. Este galardón resalta su contribución al desarrollo cultural y su firme compromiso con la libertad de expresión y los valores democráticos.
El evento fue encabezado por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y se llevó a cabo en el Salón del Consejo Superior de la universidad, situado en Viamonte 444, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la ceremonia, Yacobitti destacó la relevancia de Rottemberg, afirmando que "se trata de una figura fundamental de la cultura argentina". A lo largo de su carrera, Rottemberg ha realizado un aporte significativo al teatro nacional, apoyando a generaciones de artistas y mostrando un compromiso ejemplar con la defensa de la libertad de expresión. "Reconocer su trayectoria es también reconocer a quienes hacen de la cultura un pilar central de nuestra vida democrática", agregó el vicerrector.
Por su parte, Carlos Rottemberg expresó su sorpresa y gratitud por recibir este reconocimiento. "Nunca pensé que en 50 años de trayectoria iba a terminar en esta casa de estudios. Me impacta mucho, aunque para bien, ya que me ayuda a tomar más responsabilidad y compromiso", manifestó el productor.
En su discurso, Rottemberg también reflexionó sobre la naturaleza del premio, indicando que "es incómodo decir que es el mejor premio porque sería faltar, pero sí es el premio más conmovedor". Según él, este reconocimiento se siente más cercano y familiar, resaltando la importancia de la esencia en la vida por encima de lo superficial. "A veces hacen falta los espejitos de colores, pero también hace falta la esencia que nos hace vivir mejor", concluyó.
Finalmente, el productor destacó la importancia de la educación pública en relación con la cultura, afirmando: "Se habla mucho de meritocracia, creo en el mérito pero agrego una obviedad: no todos arrancamos de la misma manera. No todos comenzamos con las mismas posibilidades, con la misma condición o la misma geografía. Por eso, la educación pública está tan ligada a la cultura".
Lectura rápida
¿Quién fue premiado por la UBA?
El productor teatral Carlos Rottemberg fue distinguido con el premio "Rector Ricardo Rojas".
¿Por qué se le otorgó este premio?
Se le reconoció por su trayectoria de más de cinco décadas en el teatro argentino y su compromiso con la libertad de expresión.
¿Dónde tuvo lugar la ceremonia?
El acto se realizó en el Salón del Consejo Superior de la UBA, en Viamonte 444, Buenos Aires.
¿Qué dijo Carlos Rottemberg sobre el premio?
Expresó que es el premio más conmovedor y que le ayuda a tomar más responsabilidad y compromiso.
¿Cuál es la visión de Rottemberg sobre la meritocracia?
Resaltó que no todos comienzan con las mismas posibilidades y vinculó la educación pública con la cultura.
[Fuente: Noticias Argentinas]