El partido de la Selección argentina en Córdoba dejó una perlita insólita fuera de lo estrictamente futbolístico.

Durante la transmisión en vivo de TyC Sports en el entretiempo del encuentro, los encargados de relatar y comentar el show musical cometieron un blooper al presentar a la agrupación que animaba las gradas: aseguraron al aire que se trataba de la banda de La Mona Jiménez, cuando en realidad el espectáculo estaba a cargo de La Banda de Carlitos (LBC) junto a Euge Quevedo y Quesito Pavón.

El error generó indignación y burlas debido a la confusión de nombres. Al sonar el nombre de la banda cordobesa, desde la señal televisiva dieron por sentado que pertenecía al máximo ídolo histórico del cuarteto, pasando por alto la identidad del grupo.

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Un antecedente insólito con Carlos Tevez

Lejos de tratarse de un despiste aislado, este tipo de confusiones ya es un clásico desafortunado por parte de la misma señal. Según recordaron al aire, el año pasado desde el mismo canal ya habían confundido a La Banda de Carlitos con una agrupación supuestamente vinculada por aquel entonces al director técnico de Talleres de Córdoba, Carlos Tevez.