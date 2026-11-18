Insólito blooper: confundieron a La Banda de Carlitos con La Mona Jiménez
Durante la transmisión del amistoso de la Selección en Córdoba, el canal presentó al grupo musical con el nombre de otro referente del cuarteto. No es la primera vez que ocurre un error similar con la banda.
18/11/2026 | 09:22Redacción Cadena 3
FOTO: Euge Quevedo, la intérprete del Himno Nacional en Argentina-Costa Rica.
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Audio. Insólito blooper en TyC Sports: confundieron a La Banda de Carlitos con La Mona Jiménez
Juntos
El partido de la Selección argentina en Córdoba dejó una perlita insólita fuera de lo estrictamente futbolístico.
Durante la transmisión en vivo de TyC Sports en el entretiempo del encuentro, los encargados de relatar y comentar el show musical cometieron un blooper al presentar a la agrupación que animaba las gradas: aseguraron al aire que se trataba de la banda de La Mona Jiménez, cuando en realidad el espectáculo estaba a cargo de La Banda de Carlitos (LBC) junto a Euge Quevedo y Quesito Pavón.
El error generó indignación y burlas debido a la confusión de nombres. Al sonar el nombre de la banda cordobesa, desde la señal televisiva dieron por sentado que pertenecía al máximo ídolo histórico del cuarteto, pasando por alto la identidad del grupo.
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Un antecedente insólito con Carlos Tevez
Lejos de tratarse de un despiste aislado, este tipo de confusiones ya es un clásico desafortunado por parte de la misma señal. Según recordaron al aire, el año pasado desde el mismo canal ya habían confundido a La Banda de Carlitos con una agrupación supuestamente vinculada por aquel entonces al director técnico de Talleres de Córdoba, Carlos Tevez.
Lectura rápida
¿Qué sucedió durante el partido de la Selección argentina? Se cometió un blooper al confundir la banda que animaba el evento.
¿Quiénes estaban a cargo del espectáculo musical? La Banda de Carlitos (LBC), junto a Euge Quevedo y Quesito Pavón.
¿Cuándo ocurrió el error? Durante la transmisión en vivo del entretiempo del partido en TyC Sports.
¿Dónde tuvo lugar el evento? En Córdoba, durante un partido de la Selección argentina.
¿Por qué generó indignación el error? Se confundió el nombre de la banda, asociándola erróneamente a La Mona Jiménez, lo que provocó burlas.