Vandalismo en la línea Sarmiento afecta barreras entre Flores y Caballito
El acto ocasionó daños en el sistema de señalamiento y afectó el funcionamiento de los pasos a nivel.
FOTO: Vandalismo en la línea Sarmiento afecta barreras entre Flores y Caballito
Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- Trenes Argentinos ha denunciado un reciente acto de vandalismo en la línea Sarmiento que impacta las barreras de las estaciones entre Flores y Caballito.
A través de un comunicado, la empresa detalló que en la madrugada se llevó a cabo un ataque que resultó en daños en el sistema de señalamiento, afectando el funcionamiento de los pasos a nivel entre las estaciones mencionadas.
Como consecuencia de este incidente, las barreras de las intersecciones en esa área quedaron fuera de servicio, permaneciendo bajas y causando complicaciones en el tránsito.
El comunicado señala que personal técnico y operativo de la empresa se encuentra trabajando en el lugar para reparar los daños, verificar el correcto funcionamiento del sistema y realizar los ajustes necesarios para restablecer las condiciones habituales de circulación.
Además, se anunció que se presentará la denuncia correspondiente para que se investigue el hecho y se identifique a los responsables.
"La empresa rechaza este tipo de acciones, que no solo generan inconvenientes en la prestación del servicio, sino que también comprometen la seguridad operacional y ponen en riesgo a pasajeros, trabajadores ferroviarios y peatones", manifestaron.
Obras en la Línea Sarmiento
La entidad encargada de gestionar y operar la red ferroviaria del país ha anunciado que, debido a obras fundamentales para la seguridad operacional, el servicio de la Línea Sarmiento estará limitado entre las estaciones Once y Castelar del 21 al 23 de noviembre.
Durante esta fase se llevará a cabo la renovación de circuitos de vía entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó. Estas tareas forman parte de la última etapa de la intervención para la renovación integral de circuitos de vías con cables de señalamiento entre Morón y Moreno.
Si no se presentan atrasos en las tareas, el martes 24 el servicio se desarrollará según sus frecuencias habituales.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la línea Sarmiento?
Un acto de vandalismo afectó las barreras y el sistema de señalamiento entre las estaciones Flores y Caballito.
¿Quién denunció el hecho?
La denuncia fue realizada por Trenes Argentinos, la empresa que opera la línea Sarmiento.
¿Cuándo sucedió el vandalismo?
El incidente ocurrió en la madrugada del 18 de noviembre.
¿Qué consecuencias tuvo el vandalismo?
Las barreras de las intersecciones quedaron fuera de servicio, generando complicaciones en el tránsito.
¿Qué acciones se tomarán tras el incidente?
Se realizará una denuncia para investigar el hecho y se están llevando a cabo reparaciones en el sistema.
[Fuente: Noticias Argentinas]