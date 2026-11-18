Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- Trenes Argentinos ha denunciado un reciente acto de vandalismo en la línea Sarmiento que impacta las barreras de las estaciones entre Flores y Caballito.

A través de un comunicado, la empresa detalló que en la madrugada se llevó a cabo un ataque que resultó en daños en el sistema de señalamiento, afectando el funcionamiento de los pasos a nivel entre las estaciones mencionadas.

Como consecuencia de este incidente, las barreras de las intersecciones en esa área quedaron fuera de servicio, permaneciendo bajas y causando complicaciones en el tránsito.

El comunicado señala que personal técnico y operativo de la empresa se encuentra trabajando en el lugar para reparar los daños, verificar el correcto funcionamiento del sistema y realizar los ajustes necesarios para restablecer las condiciones habituales de circulación.

Además, se anunció que se presentará la denuncia correspondiente para que se investigue el hecho y se identifique a los responsables.

"La empresa rechaza este tipo de acciones, que no solo generan inconvenientes en la prestación del servicio, sino que también comprometen la seguridad operacional y ponen en riesgo a pasajeros, trabajadores ferroviarios y peatones", manifestaron.

Obras en la Línea Sarmiento

La entidad encargada de gestionar y operar la red ferroviaria del país ha anunciado que, debido a obras fundamentales para la seguridad operacional, el servicio de la Línea Sarmiento estará limitado entre las estaciones Once y Castelar del 21 al 23 de noviembre.

Durante esta fase se llevará a cabo la renovación de circuitos de vía entre las estaciones San Antonio de Padua e Ituzaingó. Estas tareas forman parte de la última etapa de la intervención para la renovación integral de circuitos de vías con cables de señalamiento entre Morón y Moreno.

Si no se presentan atrasos en las tareas, el martes 24 el servicio se desarrollará según sus frecuencias habituales.