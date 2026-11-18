Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- El argentino Franco Colapinto (Alpine) se alista para un importante reto este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, que corresponde a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este evento se desarrollará en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros.

La actividad comenzará el jueves por la noche con la primera práctica libre, programada para las 21:30 (hora de Argentina). Las siguientes dos sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo el viernes a la una de la madrugada y a las 21:30.

El sábado será un día crucial, ya que a la una de la madrugada se realizará la clasificación, mientras que el domingo a la misma hora tendrá lugar la carrera.

El Gran Premio de Las Vegas llega con el título ya definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró como el campeón más joven de la historia a bordo de su Mercedes, con tan solo 20 años. Además, Mercedes ya tiene asegurado el título en el campeonato de constructores, liderando con una ventaja de casi 150 puntos sobre su principal competidor, Ferrari.

Colapinto llega a este Gran Premio en un momento complicado, ya que ha pasado seis fechas sin sumar puntos. Esta racha negativa comenzó en Azerbaiyán y se ha prolongado en los Grandes Premios de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.