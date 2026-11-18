Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) – Tomás Natenzon, el bombero detenido durante la visita del papa León XIV por presentar una supuesta acreditación apócrifa, fue sobreseído por la jueza María Servini. En un mensaje compartido en sus redes sociales, Natenzon afirmó: "Nunca fui un terrorista".

La detención se produjo el 8 de noviembre, cuando la Policía de la Ciudad lo interceptó en un control cercano al Monumento de los Españoles en Palermo, donde se organizaba el operativo para la visita del Sumo Pontífice. Según el informe policial, Natenzon habría intentado ingresar con una acreditación falsa, aunque más tarde se supo que trabaja para los bomberos de Vuelta de Rocha y para una empresa de comunicaciones encargada de los operativos papales.

Después de ser liberado y sobreseído, se le impuso un tratamiento ambulatorio obligatorio. En su cuenta de Facebook, Natenzon expresó: "Soy Tomás Natenzon, tengo 25 años y siento que llegó el momento de contar mi historia con mis propias palabras".

El bombero relató que su vida cambió drásticamente cuando fue detenido. "En cuestión de horas, mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado", comentó. Natenzon destacó que su trabajo estaba relacionado con la infraestructura tecnológica para el evento papal, señalando que fue el responsable del diseño del sistema de comunicaciones utilizado durante la visita.

"Se trataba de un desarrollo tecnológico de gran complejidad, que incluía conectividad satelital Starlink y diversas soluciones de comunicación para asegurar la coordinación durante un evento de tal magnitud", explicó.

A pesar de su labor, se generó una imagen negativa de él, siendo etiquetado como un infiltrado. "Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza", insistió, lamentando que su nombre y su rostro fueran expuestos ante millones de personas.

Natenzon reflexionó sobre el impacto social que tuvo la cobertura mediática, que utilizó términos como "arsenal", "infiltrado" y "amenaza", lo que provocó una condena anticipada que, a su juicio, será difícil de borrar.

Durante su detención, Natenzon describió los días como "muy difíciles, con angustia e incertidumbre, lejos de mi familia y de mi vida cotidiana". El 14 de noviembre, la Justicia dictó su sobreseimiento y ordenó su liberación, lo que le permitió recuperar su identidad y dignidad. "Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre", concluyó.