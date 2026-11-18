Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de few clouds, con una temperatura actual de 26° y una sensación térmica de 26°. La humedad se encuentra en 59%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 4 m/s desde el oeste, mientras que la presión atmosférica es de 1006 hPa.

El clima hoy miércoles 18 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 26°. Las condiciones del día se caracterizan por un cielo mayormente despejado, con vientos suaves que podrían alcanzar hasta 4 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que brindará una sensación térmica similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se espera un clima variado en CABA. Para el jueves 19 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. El viernes 20 de noviembre, la mínima descenderá a 17° y la máxima será de 24°, con probabilidad de lluvias moderadas. El sábado 21 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el domingo 22 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 25°, con cielo mayormente despejado.