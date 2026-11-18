FOTO: Bruno tiene ocho años y encontró en el escenario su lugar en el mundo

Bruno tiene ocho años, nació en una familia de circo y encontró entre maquillajes, música, vestuarios y escenarios un lugar donde expresarse y disfrutar. Tiene trastorno del espectro autista (TEA) y, desde que comenzó a participar de los espectáculos de Cirque XXI, sus padres descubrieron una transformación en su vida cotidiana: el escenario se convirtió también en un espacio de aprendizaje, expresión y disfrute.

Camila, bailarina y mamá de Bruno, y Richard, payaso y papá del pequeño, forman parte de esta familia circense que recorre distintas ciudades del país. Pero además de llevar su arte de gira, tienen una iniciativa especial: realizar funciones distendidas, pensadas para personas con discapacidad, autismo y otros diagnósticos que pueden requerir condiciones ambientales diferentes para disfrutar de un espectáculo.

"Estamos muy contentos de poder brindar una función diferente y especial para que toda la familia pueda disfrutar. Especialmente, para que los chicos con CUD y con diferentes discapacidades puedan asistir", explicó Camila.

La propuesta contempla un espectáculo de una hora, más breve que una función tradicional, con volumen moderado, luces estables y sin cambios bruscos de iluminación. La idea es reducir los estímulos que pueden generar incomodidad o sobrecarga sensorial en algunas personas.

"Sabemos que muchos chicos con TEA pueden entrar en alguna crisis cuando hay sonidos fuertes, luces de golpe o cambios de iluminación. Por eso decidimos hacer esta función especial. Ya la venimos realizando en varias ciudades y tiene muy buena respuesta", contó Richard.

Bruno, un artista que encontró su lugar en el escenario

La historia de Bruno atraviesa de una manera especial esta propuesta. Sus padres recibieron el diagnóstico de autismo cuando tenía cinco años. Hasta entonces, habían transitado diferentes consultas médicas, terapias y cambios de profesionales sin encontrar una respuesta.

"Para nosotros fue un balde de agua fría, porque nunca supimos. Fueron cinco años de terapias, médicos y distintas consultas. Es difícil también para una familia ir cambiando permanentemente de profesionales", recordó Richard.

Sin embargo, hubo algo que comenzó a marcar una diferencia: la participación de Bruno en el espectáculo familiar.

"Cuando empezó a participar del show fue un cambio totalmente rotundo en su vida cotidiana. Comenzó a hacer sus terapias arriba del escenario", relató su mamá.

Al pequeño le gusta bailar, maquillarse, vestirse y prepararse para salir a escena. Según cuentan sus padres, media hora antes de cada función ya está listo, con su traje y preparado para actuar.

Bruno participa junto a su hermano y su primo en un personaje que acompaña las ocurrencias del payaso. También disfruta de las funciones tradicionales, aunque sus necesidades sensoriales requieren determinados apoyos: cuando no actúa, suele recorrer los pasillos con auriculares y elige qué partes del espectáculo mirar.

"Cuando él está actuando, está con su trajecito, la música y las luces de la función. Cuando no actúa, lo ves mirando algunos números con sus auriculares. Hay cosas que le gustan y otras que no", explicó Richard.

Para sus padres, lo más importante es que pueda disfrutar de aquello que lo hace feliz, sin quedar definido únicamente por su diagnóstico.

"Siempre digo que no hay que encerrarlo en el espectro del autismo. Arriba del escenario es verdaderamente Bruno", expresó Camila.

Una vida de gira, escuelas y nuevas adaptaciones

La vida de esta familia tiene una particularidad: su casa se muda de ciudad en ciudad. Cada integrante tiene su propia casa rodante y el circo funciona como un gran barrio itinerante.

Bruno nació en una gira, en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Su hermano nació en Merlo, San Luis. Ambos crecen en una tradición familiar que combina el arte circense con una vida nómade.

Esa dinámica también implica desafíos en la educación y los tratamientos de Bruno. En cada ciudad deben encontrar una escuela, organizar el acompañamiento de una maestra integradora y continuar con sus terapias.

"Todos los niños de circo van de escuela en escuela. En el caso de Bruno, necesita un acompañamiento para asistir. Tenemos una MAI o DAI, que realiza el seguimiento de sus adaptaciones pedagógicas, y vamos trabajando en cada lugar según lo que él necesita", explicó Camila.

También deben reorganizar actividades como natación y las distintas terapias. El agua, por ejemplo, es uno de los espacios que más disfruta y que lo ayuda a relajarse.

Un circo para que todos puedan disfrutar

La familia se encuentra en Córdoba hasta fines de noviembre y prepara una función distendida especial en Villa Allende, con la participación de Bicho Gómez, director del espectáculo y parte de esta gran familia circense.

La presentación será el viernes a las 18, frente al shopping, en Villa Allende. Se trata de una función de una hora, con condiciones adaptadas para que más personas puedan acercarse y disfrutar en familia.

Las consultas pueden realizarse a través de la página oficial de Cirque XXI: www.cirque21.com.

"Es difícil que haya espacios así en todos lados. A nosotros también nos pasa. Por eso es muy gratificante poder compartirlo y que todas las familias puedan disfrutar del arte", destacó Richard.

La historia de Bruno demuestra que, cuando se generan las condiciones y los apoyos necesarios, aparecen nuevas posibilidades de participación. En este circo, el escenario no es solamente un lugar para hacer reír o sorprender al público: también es un espacio donde un niño puede desplegar sus capacidades, disfrutar de su pasión y, sobre todo, ser protagonista de su propia historia.