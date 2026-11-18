Las tiny homes se han convertido en una alternativa atractiva para quienes buscan un estilo de vida más simple y asequible. Sin embargo, adquirir una de estas casas no siempre resulta tan sencillo como parece. Entre los costos de instalación inesperados, las restricciones de zonificación y el mantenimiento continuo, hay muchos factores a considerar más allá de los metros cuadrados.

Una familia que ha tenido tiny homes durante más de una década ha compartido su experiencia, destacando que detalles que parecen menores, como cañerías congeladas o sistemas de refrigeración poco confiables, pueden convertirse en grandes dolores de cabeza. Para profundizar en el tema, se consultó a Rob Millar, un carpintero que ha trabajado en la construcción y mantenimiento de estas casas, quien brindó información valiosa para aquellos que están considerando esta opción.

Uno de los principales consejos de Millar es que, si se está pensando en comprar una tiny home, es fundamental tomarse su tiempo con decisiones que pueden parecer menos atractivas, como el aislamiento, la fontanería, los servicios públicos, la zonificación y el financiamiento. Estos aspectos son determinantes para que una tiny home funcione a largo plazo, mucho después de que la novedad inicial se disipe.

1. El precio de compra no es el precio final. A menudo, las tiny homes se promocionan como una alternativa económica a la vivienda tradicional, pero no se debe asumir que una estructura más pequeña implica automáticamente una inversión menor. Millar estima que el costo de una tiny home adecuada para vivir a tiempo completo puede comenzar en unos $50,000, lo que coincide con un estudio nacional de Angi que indica que la mayoría de los propietarios gastan entre $30,000 y $60,000, dependiendo del tipo de construcción y la calidad de los acabados.

Además, hay que considerar los gastos adicionales más allá de la casa en sí. Dependiendo del terreno, se podrían necesitar pagos por entrega, preparación del sitio, un sistema de cimentación o anclaje, servicios eléctricos, conexiones de agua y desagües, permisos e inspecciones. Por lo tanto, se recomienda obtener un presupuesto detallado y desglosado antes de realizar la compra y no basar la comparación de precios únicamente en los precios iniciales publicitados.

2. Encontrar un lugar legal para vivir puede ser lo más complicado. Poseer un terreno no significa automáticamente que se pueda colocar una tiny home y comenzar a vivir allí. Las restricciones de zonificación, los códigos de construcción, los requisitos de servicios públicos y las regulaciones locales sobre ocupación pueden influir en la posibilidad de habitar una tiny home.

El Código Internacional de Residencia de 2024 incluye disposiciones para casas pequeñas, pero las autoridades locales pueden regular el uso de la propiedad, independientemente de si la estructura está sobre una base o sobre ruedas. Por ello, es aconsejable contactar a los departamentos de planificación y construcción locales antes de adquirir un terreno o solicitar una tiny home. Es importante preguntar si se permite la ocupación residencial a tiempo completo, qué estándares de construcción son aplicables y qué aprobaciones serán necesarias. Siempre que sea posible, se debe obtener una confirmación por escrito.

3. Una tiny home sobre ruedas no es lo mismo que un RV. Millar también destacó una distinción importante: una tiny home construida sobre un remolque no está necesariamente diseñada para viajes frecuentes, lo que puede ser una consideración crucial para quienes piensan en la movilidad.