El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una dura crítica contra el peronismo tras el acto realizado en San Fernando por el Día de la Militancia y reclamó revalidar el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027.

Al inaugurar el Summit "El país que se viene", organizado por Somos Pymes, el titular del Palacio de Hacienda apuntó directamente contra la tradicional consigna partidaria entonada por la oposición. "Vivimos décadas combatiendo al capital. Debe haber pocas cosas más estúpidas que combatir al capital y además cantarlo", disparó ante el auditorio empresario.

En la misma línea, Caputo calificó como "patético" el encuentro opositor y sostuvo que insistir con esas ideas frena el desarrollo productivo del país. "Hay países que lejos de combatir al capital lo seducen. Y si hay algo que no es el capital, es tonto. Entonces si vos lo combatís se va. Y si se va el capital ustedes no tienen financiamiento, no pueden invertir", argumentó.

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El pedido electoral hacia 2027

De cara al escenario político del próximo año, el ministro instó al sector privado a dejar atrás el temor frente a un eventual retorno del pasado y pidió respaldo en las urnas para consolidar el programa oficialista.

"Es entendible que luego de haber sufrido el bullying de esta gente durante décadas tengan miedo, pero no hay que tener miedo", remarcó, y subrayó que "el año que viene es importante revalidar acá y ante el mundo que queremos ser un país serio".

Medidas y convocatoria para las pymes

Más allá de las definiciones políticas, Caputo abordó uno de los principales reclamos del entramado pyme en la actual coyuntura: el alto costo del financiamiento. Al respecto, detalló dos ejes de gestión para el sector:

Adelanto de facturas: Aseguró que el Ministerio trabaja junto a grandes compañías para que agilicen la conformación de facturas a sus proveedores pymes, permitiéndoles acceder a crédito más barato.

Segunda Ronda RIGI: Convocó a los empresarios a participar del encuentro que se realizará en la primera semana de diciembre, pensado para vincular a las pymes con grandes inversores que buscan desarrollar cadenas de suministro locales.