La Conmebol tiene entre manos un plan para modificar el formato de las tradicionales Eliminatorias Sudamericanas, con el fútbol europeo como espejo.

La chance de cambio encontró mucho sustento ante las clasificaciones aseguradas de Argentina, Uruguay y Paraguay para el Mundial 2030. Con la idea de mantener la competitividad, la Conmebol planifica un torneo al estilo Liga de Naciones de Europa, con un título en juego.

El presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, le puso voz a la iniciativa de la Conmebol, y ratificó lo que se viene.

“Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título”, dijo Alonso en radio Carve.

De hecho, la competencia se llamará Liga de Naciones de Conmebol, certamen que otorgará un título.

En la próxima reunión del Consejo, que se realizará este viernes en Barranquilla, quedará ratificada la decisión que les permitirá a las diez selecciones disputar una estrella en las 18 fechas, además de su lugar en el Mundial 2030.

La cantidad de clasificados quedará sujeta al pedido de extender el número de participantes de 48 a 64.

En las próximas semanas, la Conmebol profundizará el plan de cambio de formato para las Eliminatorias Sudamericanas porque restan definir cómo se repartirán los puntos, si será un sistema de todos contra todos y la posible fecha de inicio y finalización.