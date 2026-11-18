De eliminatorias sudamericanas a Liga de Naciones de la Conmebol
El ente que rige el fútbol sudamericano tiene entre manos un proyecto para modificar sustancialmente el formato de las Eliminatorias Sudamericanas, más cercano al Liga de Naciones que se juega en Europa, con título incluido.
18/11/2026 | 14:33Redacción Cadena 3
FOTO: Domínguez, titular de la Conmebol
La Conmebol tiene entre manos un plan para modificar el formato de las tradicionales Eliminatorias Sudamericanas, con el fútbol europeo como espejo.
La chance de cambio encontró mucho sustento ante las clasificaciones aseguradas de Argentina, Uruguay y Paraguay para el Mundial 2030. Con la idea de mantener la competitividad, la Conmebol planifica un torneo al estilo Liga de Naciones de Europa, con un título en juego.
El presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, le puso voz a la iniciativa de la Conmebol, y ratificó lo que se viene.
“Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título”, dijo Alonso en radio Carve.
De hecho, la competencia se llamará Liga de Naciones de Conmebol, certamen que otorgará un título.
En la próxima reunión del Consejo, que se realizará este viernes en Barranquilla, quedará ratificada la decisión que les permitirá a las diez selecciones disputar una estrella en las 18 fechas, además de su lugar en el Mundial 2030.
La cantidad de clasificados quedará sujeta al pedido de extender el número de participantes de 48 a 64.
En las próximas semanas, la Conmebol profundizará el plan de cambio de formato para las Eliminatorias Sudamericanas porque restan definir cómo se repartirán los puntos, si será un sistema de todos contra todos y la posible fecha de inicio y finalización.
Lectura rápida
¿Qué plan tiene la Conmebol? La Conmebol planea modificar el formato de las Eliminatorias Sudamericanas para asemejarlo al de la Liga de Naciones de Europa.
¿Quién es el portavoz de la iniciativa? El presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, ha expresado la iniciativa de la Conmebol.
¿Cuándo se ratificará la decisión? La decisión se ratificará en la próxima reunión del Consejo este viernes en Barranquilla.
¿Dónde se disputará el nuevo torneo? El nuevo torneo, Liga de Naciones de Conmebol, se disputará entre las diez selecciones sudamericanas.
¿Por qué se está realizando este cambio? El cambio busca mantener la competitividad tras las clasificaciones aseguradas de Argentina, Uruguay y Paraguay para el Mundial 2030.