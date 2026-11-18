La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la investigación penal contra el empresario Alicio Osvaldo Dagatti y otros implicados deberá continuar en la Justicia provincial de Córdoba. De esta manera, el máximo tribunal puso fin a la disputa por la competencia y rechazó el intento de trasladar la causa al fuero federal.

La resolución, fechada el 12 de noviembre de 2026, fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes resolvieron en línea con el dictamen del procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal.

La decisión representa un revés para Dagatti, quien buscaba que toda la investigación quedara concentrada en la Justicia federal. Al mismo tiempo, respalda el criterio sostenido por el fiscal provincial Enrique Alberto Gavier, a cargo de la Fiscalía del Distrito I, Turno 1, de la ciudad de Córdoba.

La disputa por la competencia

El conflicto comenzó en enero de 2025, cuando las defensas de Alicio Osvaldo Dagatti y Alicio Ignacio Dagatti presentaron un planteo de inhibitoria ante la Justicia federal. El objetivo era que la Justicia provincial dejara de investigar a los acusados y remitiera las actuaciones al fuero federal.

En una primera instancia, el Juzgado Federal N.º 1 de Córdoba y la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones rechazaron el pedido. Sin embargo, posteriormente, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que correspondía la intervención federal.

A partir de ese pronunciamiento, el Juzgado Federal N.º 1 solicitó las actuaciones a la Justicia provincial. Tanto la Fiscalía como el Juez de Control y Faltas N.º 7 de Córdoba rechazaron ese requerimiento, lo que derivó en una controversia que debió resolver la Corte Suprema.

Finalmente, el 9 de septiembre de 2026, el procurador general interino Eduardo Ezequiel Casal dictaminó que la competencia debía permanecer en manos de la Justicia provincial. El máximo tribunal adoptó ese criterio en su resolución del 12 de noviembre.

Los argumentos de la Corte

Entre los fundamentos para sostener la competencia provincial se destacó que la investigación comprende presuntos delitos de competencia ordinaria, entre ellos asociación ilícita, defraudaciones y maniobras vinculadas con el ingreso y la circulación de elementos prohibidos dentro de establecimientos penitenciarios provinciales.

También se mencionaron hechos relacionados con el tráfico de alimentos en mal estado y la propagación de enfermedades peligrosas.

Otro de los argumentos fue que uno de los episodios vinculados con estupefacientes que formaba parte del planteo ya había sido investigado y juzgado por la Justicia provincial.

La causa tiene como eje presuntas maniobras delictivas relacionadas con el ingreso irregular de elementos prohibidos y sustancias estupefacientes al Complejo Carcelario N.º 1 de Córdoba.

Quién es Alicio Osvaldo Dagatti

Alicio Osvaldo Dagatti es un empresario de Río Cuarto vinculado principalmente al sector frigorífico, como propietario de Frigorífico Livorno S.A. También tiene intereses en medios de comunicación y desarrollos inmobiliarios.

Además, fue presidente de la Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto, club del que dejó la conducción.

En la investigación también se atribuye participación a Alicio Ignacio Dagatti y a otras personas vinculadas con el Frigorífico Livorno. La pesquisa continuará bajo la órbita de la Fiscalía del Distrito I, Turno 1, de Córdoba, a cargo de Enrique Alberto Gavier.