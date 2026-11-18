Carlos Alcaraz sigue imparable: venció a Medvedev y se acerca a las semifinales en las ATP Finals
El tenista español, tras consagrarse en Viena y París, suma 12 victorias seguidas y está a un paso de las semifinales del torneo que reúne a los mejores del año.
FOTO: Alcaraz, muy cerca de las semis en las ATP Finals
Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- El español Carlos Alcaraz (2°) volvió a demostrar un gran nivel para derrotar en sets corridos al ruso Daniil Medvedev (4°) y así quedar con un pie y medio en las semifinales de las ATP Finals.
Alcaraz, que busca conquistar por primera ocasión en su carrera el torneo que reúne a los ocho mejores del año, se impuso con un cómodo 6-2 y 6-4, luego de una hora y 11 minutos de juego.
De esta manera, la estrella del tenis español en la presente década tiene prácticamente asegurada la clasificación a las semifinales. Para que esto ocurra, le alcanza con que el estadounidense Frances Tiafoe (7°) le gane al italiano Flavio Cobolli (5°) en el encuentro que está programado para este miércoles a 16:30, o que se defina en tres sets.
Alcaraz llega a este final de temporada en un gran momento, ya que luego de una larga inactividad por una lesión en su muñeca, pudo volver con todo para quedarse con los títulos en los ATP 500 de Tokio y Viena y en el Masters de París. Además, ya acumula 12 triunfos consecutivos y se afianza como el candidato a quedarse con el título en estas ATP Finals.
La próxima presentación de Alcaraz será el viernes, cuando se enfrente con Cobolli, mientras que Medvedev buscará asegurarse la clasificación ese día frente a Tiafoe.
Lectura rápida
¿Quién ganó el partido?
El español Carlos Alcaraz venció al ruso Daniil Medvedev en sets corridos.
¿Cuál fue el resultado del encuentro?
Alcaraz ganó 6-2 y 6-4 en una hora y 11 minutos de juego.
¿Cuántas victorias consecutivas lleva Alcaraz?
Alcaraz acumula 12 triunfos consecutivos en torneos.
¿Cuándo es su próximo partido?
Alcaraz se enfrentará a Flavio Cobolli el viernes.
¿Qué necesita Alcaraz para clasificar?
Le basta con que Frances Tiafoe gane a Flavio Cobolli o que el partido se defina en tres sets.
[Fuente: Noticias Argentinas]