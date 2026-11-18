FOTO: Los empleados que atendieron a Bertulazzi cuentan su experiencia tras su fuga en San Telmo

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) – Los trabajadores de un local en Martínez que atendieron a Leonardo Bertulazzi horas después de que se escapara de su residencia en el barrio porteño de San Telmo, compartieron detalles sobre su interacción y cómo se enteraron de la verdadera identidad del hombre.

El episodio ocurrió el martes 10 de noviembre por la mañana, durante la visita del papa León XIV, cuando Bertulazzi se despojó de la tobillera electrónica y, utilizando un arnés, se lanzó desde el quinto piso para escapar. Más tarde, al mediodía de ese mismo día, ingresó a un local de ropa de hombres en la localidad bonaerense de Martínez.

En la tienda, Bertulazzi no se mostró distante; mantuvo una conversación amigable con los jóvenes, compartiendo detalles sobre su vida y comprando un gorro piluso. Se sospecha que previamente había visitado otro comercio donde adquirió ropa para camuflarse y evitar ser reconocido.

"Nos enteramos al día siguiente cuando vino la Policía y entrevistó a un compañero y al dueño. No lo podemos creer, porque nos pareció una persona completamente normal", expresó uno de los jóvenes que atendió a Bertulazzi.

El empleado relató que el terrorista se mostró "respetuoso, simpático y hasta se reía de algunos chistes. Nada nos llamó la atención". Al conocer su identidad, quedaron atónitos al darse cuenta de que habían estado cara a cara con un integrante de las Brigadas Rojas italianas.

Respecto a la transacción y la conversación que mantuvieron, el joven detalló que Bertulazzi compró el piluso que costaba $12 mil, se lo probó, le gustó y, tras recibir el vuelto, se marchó con una bolsa que, según se estima, contenía la ropa oscura que utilizó para escapar.

"Nos contó que venía de Capital Federal, que era suizo y le preguntamos si le gustaba Argentina, pero nada en particular. Tampoco nos dijo a dónde se iba. Era una charla común y corriente como con cualquier otro cliente", agregó.

A pesar de los $20 millones de recompensa ofrecidos por el Ministerio de Seguridad Nacional y las grabaciones de seguridad que documentaron sus movimientos, su paradero sigue siendo un misterio y las autoridades lo buscan sin descanso desde hace más de una semana.