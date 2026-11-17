El sistema de plomería interior y los inodoros con descarga han sido parte de nuestras vidas durante aproximadamente un siglo, y aunque son considerados un lujo, a menudo requieren mantenimiento. Los inodoros, al igual que cualquier otro artefacto, pueden presentar problemas que necesitan atención. Muchos de estos inconvenientes se pueden identificar a través de los sonidos que emiten, como el agua corriendo, descargas espontáneas y ruidos de silbido.

Uno de los sonidos más extraños que puede producir un inodoro son las "descargas fantasma". Este fenómeno ocurre cuando el inodoro se descarga solo, y suele ser causado por un flapper desgastado que permite que el agua se filtre lentamente del tanque hacia la taza. Según Dan DiClerico, director de mejoras para el hogar en el Good Housekeeping Institute, "una vez que suficiente agua escapa del tanque, se activa la válvula que provoca que el tanque se rellene, lo que puede sonar como si el inodoro se estuviera descargando". La solución es reemplazar el flapper desgastado por uno nuevo que sea compatible y que forme un sello hermético para evitar fugas.

Otro sonido que puede alertar sobre un problema es el gorgoteo, que puede provenir del inodoro o de la plomería cercana al mismo cuando se descarga. Este sonido también puede presentarse al encender la ducha o el grifo, lo que puede confundirse con el ruido del inodoro. Imad Mansour, plomero profesional y propietario de Mansour's Innovations en Sterling Heights, Michigan, explica que "esto sucede cuando el aire es empujado de regreso por el desagüe porque la línea está parcialmente bloqueada o el respiradero está obstruido". En casas más antiguas, esto a menudo se debe a raíces o tuberías hundidas en la línea principal de alcantarillado. Para solucionar este problema, se recomienda comenzar con un desatascador. Si esto no resuelve el inconveniente, lo mejor es llamar a un profesional que utilice una cámara para identificar el bloqueo.

El sonido de silbido también merece atención. Según DiClerico, este ruido es causado por el escape de agua, que generalmente ocurre cuando el agua sigue fluyendo hacia el tanque después de que debería haber parado. Las causas más comunes son una válvula de llenado defectuosa o un flotador que está demasiado alto, permitiendo que el agua se derrame en el tubo de desbordamiento. Para solucionar este problema, se debe ajustar el flotador para que el agua se detenga en la línea de llenado marcada en el tanque, por debajo de la parte superior del tubo de desbordamiento. Si el silbido persiste, puede ser necesario limpiar o reemplazar la válvula de llenado.

Finalmente, otro sonido a tener en cuenta es el de un claxon, similar al de un neblinero, que puede acompañarse de vibraciones en la pared o en el inodoro. Este ruido indica que la válvula de llenado está dañada, tiene residuos en su interior o que la presión del agua es demasiado alta, según Joshua Osborne, propietario de Spartan Plumbing en Arvada, Colorado. Aunque no es peligroso, es recomendable abordar este problema. La solución consiste en cambiar la válvula de llenado. Osborne agrega que "si tus grifos también hacen ruido, es recomendable que un plomero instale un medidor. Cualquier cosa por encima de 80 psi probablemente requiera la instalación o ajuste de una válvula reductora de presión".