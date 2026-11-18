La empresa rosarina Ellecktra recibió un reconocimiento de del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) por sostener durante tres años consecutivos la certificación internacional ISO 9001:2015 en todos sus procesos.

“La distinción fue recibida por Camila González, directora de Operaciones, y Lisandro Abut, director de Negocios, en representación de todo el equipo”, anunció la agencia.

El reconocimiento llega mientras la empresa da un paso que todavía muy pocas organizaciones del país encararon: en noviembre realizó con IRAM la primera etapa de auditoría de la ISO/IEC 42001, la norma internacional de gestión de inteligencia artificial. La etapa final está prevista para enero de 2027.

FOTO: El reconocimiento a la empresa Ellecktra.

La norma exige documentar dónde se usa la inteligencia artificial, quién la supervisa y cómo se protege la información. “Usamos inteligencia artificial todos los días, y por eso quisimos que alguien de afuera audite cómo lo hacemos. Nuestros clientes nos confían información sensible de su negocio, y eso merece reglas escritas y verificadas”, señaló Camila González.

Con más de 20 años de trayectoria en Rosario, Ellecktra viene transformando su forma de trabajar: de ejecutar a demanda soluciones de comunicación, marketing y tecnología a involucrarse en el negocio de cada cliente. “Hace tiempo dejamos de medirnos por las piezas que entregamos y empezamos a medirnos por lo que cambia en el negocio de quienes nos eligen. Primero entendemos el problema; después construimos la solución”, explicó Lisandro Abut.

Ese modelo es el que hoy sostiene relaciones de largo plazo con organizaciones de salud, seguros, industria y agro, entre ellas Grupo Oroño, La Segunda y Maincal. Para empresas de sectores

regulados y auditados, contar con un socio cuyos procesos también son auditados por un tercero es una garantía concreta de previsibilidad.

“Mantener la ISO 9001 no es un trámite que se resuelve una sola vez: la norma exige auditorías externas periódicas que verifican que los procesos se cumplan y mejoren con el tiempo”, contaron desde la firma.

En enero, Ellecktra encara la recertificación junto con la etapa final de la norma de inteligencia artificial.