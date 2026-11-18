La Justicia federal autorizó al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta a viajar a Búzios, Brasil, para pasar Año Nuevo junto a su familia, pese a las distintas causas penales que enfrenta por presuntas irregularidades durante su paso por la función pública.

La decisión fue adoptada por dos tribunales orales federales, mientras la Cámara Federal porteña analiza si confirma su procesamiento por supuesto enriquecimiento ilícito, dispuesto el mes pasado por el juez Julián Ercolini.

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) autorizó por mayoría la salida del país entre el 28 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027, con los votos favorables de los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni.

Los magistrados consideraron que no existen elementos objetivos que permitan presumir que Baratta intentará eludir la acción de la Justicia. Además, tuvieron en cuenta el dictamen favorable de la fiscalía y el compromiso del exfuncionario de presentarse ante el tribunal dentro del tercer día hábil posterior a su regreso.

La resolución también contempló que el Tribunal Oral Federal 7 ya había autorizado el viaje. Ante ese organismo, Baratta es juzgado desde noviembre de 2025 en la causa conocida como Cuadernos, junto con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados.

La autorización no contó con el respaldo unánime del TOF 3. El juez Javier Ríos votó en disidencia y planteó que Baratta debía acreditar previamente el origen de los fondos destinados a financiar sus vacaciones o, alternativamente, cumplir con el embargo dispuesto en la causa que tramita ante ese tribunal.

El magistrado recordó que, en oportunidades anteriores, había autorizado viajes al exterior porque el exfuncionario había demostrado que respondían a compromisos laborales.

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Sin embargo, advirtió que esta vez el pedido estaba motivado por "cuestiones de recreación familiar", una circunstancia que consideró relevante frente a las obligaciones económicas pendientes del acusado.

Ríos señaló una contradicción entre la falta de bienes y dinero alegada para afrontar el embargo judicial y la posibilidad de financiar un viaje internacional.

Por ese motivo, sostuvo que resultaba prudente condicionar el permiso a que Baratta acreditara el origen de los recursos que utilizaría durante su estadía en Brasil.

No obstante, su postura quedó en minoría y la autorización fue concedida sin esa exigencia previa.

En paralelo, Baratta se presentó el martes en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para participar de una audiencia ante la Sala I de la Cámara Federal porteña, que debe resolver si confirma su procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito.

Los camaristas Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens escucharon los argumentos de las partes y quedaron en condiciones de dictar una resolución.

El procesamiento fue dispuesto por el juez federal Julián Ercolini, quien también ordenó un embargo de $1.500 millones al considerar que existen elementos suficientes, en esta etapa de la investigación, para sostener que Baratta registró un incremento patrimonial apreciable sin respaldo en ingresos legítimos comprobables.

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La investigación apunta a determinar si el exfuncionario acumuló bienes y afrontó gastos incompatibles con sus ingresos declarados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los principales elementos de la acusación es una propiedad ubicada en el Mapuche Country Club, en Pilar, construida sobre un terreno adquirido en septiembre de 2012 por 70.000 dólares, presuntamente pagados en efectivo.

El lote quedó registrado a nombre de la madre de Baratta, pero los investigadores detectaron elementos que vincularían al exfuncionario con la construcción y el mantenimiento de una vivienda familiar de aproximadamente 380 metros cuadrados.

Según la investigación, las facturas de la obra estaban emitidas a nombre de Baratta, mientras que los gastos de expensas, impuestos y otros servicios se relacionaban con él y su esposa.

Otro dato incorporado al expediente es que el servicio de televisión por cable e internet de la vivienda figuraba a nombre de Oscar Centeno, el exchofer de Baratta que se convirtió en una figura central de la causa Cuadernos.

La empresa TeleRed informó que el servicio había sido contratado en enero de 2015 a nombre de Centeno.

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Además de la investigación patrimonial, el exfuncionario está acusado de presuntas irregularidades en el manejo de la denominada "caja chica" del Ministerio de Planificación Federal. Ese expediente fue elevado a juicio ante el Tribunal Oral Federal 3.

También enfrenta el juicio oral por la causa Cuadernos, vinculada con un presunto sistema de recaudación de sobornos de empresarios durante los gobiernos kirchneristas.

La investigación se originó a partir de las anotaciones de Centeno, quien describió supuestos recorridos realizados junto a Baratta para retirar dinero de empresarios vinculados con la obra pública.

Centeno declaró como imputado colaborador, mientras que Baratta rechazó las acusaciones y lo calificó de "mentiroso" durante el proceso judicial.

Por otra parte, Baratta fue condenado en la causa conocida como GNL, relacionada con irregularidades en la importación de gas natural licuado. Esa sentencia todavía atraviesa instancias de apelación y no se encuentra firme.

En ese contexto, el exfuncionario recibió la autorización judicial para viajar a Brasil durante las fiestas de fin de año, aunque deberá cumplir con las condiciones establecidas para su regreso al país.