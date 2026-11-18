Durante el sueño, el cerebro realiza un proceso esencial de mantenimiento que ayuda a eliminar los desechos acumulados. Sin embargo, una nueva investigación del MIT sugiere que este sistema de limpieza natural se vuelve menos efectivo a medida que envejecemos, revelando otra forma en que el envejecimiento puede alterar el cerebro más allá de simplemente interrumpir el sueño.

Los investigadores descubrieron que las ondas de líquido cefalorraquídeo (LCR), que ayudan a eliminar los desechos del cerebro, son significativamente más débiles en los adultos mayores. Este declive parece estar relacionado con cambios en las ondas eléctricas lentas que ocurren durante el sueño profundo, así como con modificaciones en el flujo sanguíneo a través del cerebro. Es importante destacar que la reducción en el movimiento del líquido no puede explicarse simplemente por el hecho de que las personas mayores pasan menos tiempo durmiendo.

Estos hallazgos plantean preguntas importantes sobre si la debilitación de la limpieza cerebral podría contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. El equipo ahora espera determinar si los cambios en estas ondas de líquido podrían ayudar a identificar a las personas con mayor riesgo de deterioro cognitivo.

"Sabemos que las personas envejecen de maneras muy diferentes. Algunas envejecen con éxito y mantienen excelentes resultados cognitivos, mientras que otras desarrollan un deterioro cognitivo. Si podemos identificar quién tiene trayectorias de envejecimiento favorables y cuáles son los factores asociados, podríamos usar esa información para predecir resultados futuros", comentó Laura Lewis, profesora asociada de ingeniería eléctrica y ciencias de la computación en el MIT.

Lewis y sus colegas también quieren investigar si tratamientos u otras intervenciones podrían fortalecer este proceso de limpieza en adultos mayores.

El estudio fue publicado en Nature Aging, con Lewis como autora principal. Los autores principales son Sydney Bailes, investigador postdoctoral en el Laboratorio de Sistemas de Información y Decisión del MIT, y Stephanie Williams, estudiante visitante del MIT que obtuvo su doctorado en Boston University en 2026.

Cómo el sueño profundo ayuda al cerebro a limpiar desechos

El sueño profundo hace mucho más que dejarnos sintiéndonos renovados. Durante sus etapas más profundas, conocidas como sueño no REM, el cerebro produce potentes ondas eléctricas lentas que apoyan la recuperación física, fortalecen los recuerdos y regulan otras funciones esenciales.

En 2019, Lewis y sus colegas descubrieron que estas ondas cerebrales lentas también ayudan a generar movimientos rítmicos del líquido cefalorraquídeo. Este líquido se desplaza a través de los espacios alrededor del cerebro y desempeña un papel importante en la eliminación de productos de desecho.

Ese descubrimiento anterior llevó a una nueva pregunta. Dado que las ondas cerebrales lentas tienden a debilitarse con la edad, ¿podrían los movimientos del líquido responsables de la limpieza de desechos también volverse menos efectivos?

Investigaciones previas habían producido resultados contradictorios. Algunos estudios sugerían que el movimiento del líquido cefalorraquídeo disminuía con la edad, mientras que otros reportaban aumentos. Sin embargo, esas investigaciones no habían monitoreado directamente el líquido durante el sueño, cuando la actividad de limpieza natural del cerebro es especialmente importante.

Para investigar, el equipo del MIT reclutó dos grupos de voluntarios. Los participantes más jóvenes tenían entre 18 y 39 años, mientras que el grupo mayor oscilaba entre 60 y 84 años.

Cada voluntario completó una sesión de pruebas que duró aproximadamente dos horas. Las sesiones comenzaron tarde en la noche, aumentando la probabilidad de que los participantes se sintieran somnolientos durante las mediciones.

Los investigadores combinaron varias técnicas para observar lo que sucedía dentro del cerebro. La resonancia magnética funcional (fMRI) permitió rastrear cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Un método de MRI especializado desarrollado por Lewis midió el movimiento del líquido cefalorraquídeo, mientras que la electroencefalografía (EEG) registró la actividad eléctrica del cerebro.

Muchos participantes se quedaron dormidos dentro del escáner, lo que proporcionó una oportunidad para comparar su actividad cerebral y los movimientos del líquido durante la vigilia y el sueño.

Los resultados revelaron una notable diferencia de edad. A medida que los adultos jóvenes entraban en sueño no REM, sus ondas cerebrales lentas se volvían más fuertes y se acompañaban de mayores ondas de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, en los adultos mayores, las ondas de líquido promedio eran sustancialmente más pequeñas.

Los hallazgos mostraron que el envejecimiento estaba asociado con un debilitamiento de los movimientos del líquido que normalmente acompañan al sueño profundo.

Por qué se debilitan las ondas de limpieza del cerebro en el envejecimiento

Los investigadores luego indagaron sobre qué podría estar causando este declive. En un conjunto separado de experimentos realizados mientras los participantes estaban completamente despiertos, examinaron cómo respondían los vasos sanguíneos del cerebro a diferentes demandas.

Una posible explicación involucró el acoplamiento neurovascular, el proceso que conecta la actividad cerebral con el flujo sanguíneo.

Cuando una región particular del cerebro se vuelve más activa, sus células requieren oxígeno y nutrientes adicionales. Los vasos sanguíneos cercanos normalmente se dilatan para entregar más sangre, asegurando que las células activas reciban los recursos que necesitan.

Para medir esta respuesta, los investigadores mostraron a los voluntarios un patrón de tablero de ajedrez parpadeante mientras monitoreaban el flujo sanguíneo con fMRI. El patrón visual cambiante estimula la actividad en regiones involucradas en el procesamiento visual, lo que debería desencadenar un aumento en el suministro sanguíneo local.

En muchos participantes mayores, la actividad eléctrica del cerebro aumentó como se esperaba, pero el aumento correspondiente en el flujo sanguíneo fue mucho menor. Esto sugirió que el envejecimiento había debilitado la capacidad de los vasos sanguíneos para responder a los cambiantes requerimientos de oxígeno del cerebro.

El equipo luego realizó un segundo experimento para examinar la capacidad de respuesta vascular más amplia del cerebro.

Los participantes fueron instruidos a contener la respiración mientras los investigadores monitoreaban los cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Contener la respiración provoca la acumulación de dióxido de carbono en el torrente sanguíneo, lo que normalmente provoca que los vasos sanguíneos del cerebro se dilaten y aumenten el flujo sanguíneo.

Una vez más, el grupo mayor mostró una respuesta más débil. En promedio, su flujo sanguíneo cerebral aumentó menos que en los voluntarios más jóvenes.

Estos experimentos indicaron que los cambios en el sistema vascular del cerebro podrían ayudar a explicar por qué las ondas de líquido de limpieza disminuyen con la edad.

Utilizando un modelo estadístico, los científicos encontraron que el debilitamiento del acoplamiento neurovascular y las respuestas reducidas del flujo sanguíneo explicaron gran parte del declive en el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, los dos mecanismos no explicaron toda la diferencia, lo que sugiere que cambios biológicos adicionales asociados con el envejecimiento también están involucrados.

"El envejecimiento es tan complejo, y tantas cosas diferentes cambian, que es realmente difícil desentrañar los factores individuales", expresó Bailes. "Intentamos tener en cuenta algunos de los mecanismos, pero definitivamente hay muchos otros factores relacionados con la salud vascular y el estilo de vida. Si pudieras medir todos ellos, podrías desglosarlo en diferentes explicaciones sobre por qué el flujo de LCR de un individuo podría estar más o menos afectado".

¿Podría un debilitamiento en la limpieza cerebral aumentar el riesgo de demencia?

Este descubrimiento puede tener importantes implicaciones para entender enfermedades neurológicas asociadas con el envejecimiento.

Estudios anteriores han vinculado el sueño interrumpido con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Dado que el líquido cefalorraquídeo ayuda a eliminar desechos del cerebro, los investigadores están particularmente interesados en si los cambios relacionados con la edad en su movimiento podrían contribuir a la neurodegeneración.

Ninguno de los voluntarios en el estudio del MIT había sido diagnosticado con un trastorno neurodegenerativo. Sin embargo, las exploraciones cerebrales revelaron que algunos participantes mayores mostraron signos de atrofia de la materia gris, lo que significa una pérdida de tejido cerebral en regiones que contienen un gran número de células nerviosas.

Esos cambios estaban asociados con mayores reducciones en el movimiento del líquido cefalorraquídeo.

La relación no establece que un flujo de líquido debilitado cause pérdida de tejido cerebral o demencia. Sin embargo, proporciona una razón para investigar si estos cambios podrían servir como signos de advertencia temprana de declive neurológico.

Los investigadores esperan seguir a algunos de los participantes a lo largo del tiempo para determinar si la reducción en el movimiento del líquido cefalorraquídeo está asociada con una mayor probabilidad de desarrollar una condición neurodegenerativa.

¿Se puede restaurar el sistema de limpieza nocturna del cerebro?

Más allá de comprender por qué disminuye la limpieza cerebral, el equipo del MIT está explorando si podría ser posible mejorar el proceso.

Una posibilidad prometedora implica la estimulación sonora durante el sueño.

En un estudio reciente separado, el laboratorio de Lewis encontró que ráfagas breves de "ruido rosa" podrían aumentar el movimiento del líquido cefalorraquídeo en adultos jóvenes. El ruido rosa es un tipo de sonido que contiene un amplio rango de frecuencias, con mayor énfasis en las frecuencias más bajas que el ruido blanco.

Aunque el enfoque ha mostrado potencial en personas más jóvenes, los investigadores aún no han probado si puede producir efectos similares en adultos mayores.

Otro hallazgo intrigante podría proporcionar pistas sobre cómo preservar las capacidades naturales de limpieza del cerebro.

Si bien los participantes mayores generalmente tenían ondas de líquido cefalorraquídeo más débiles que los adultos jóvenes, el declive no fue universal. Algunos voluntarios mayores mantuvieron movimientos de líquido que eran comparables a los medidos en personas jóvenes sanas.

Esto plantea la posibilidad de que ciertos factores biológicos o de estilo de vida puedan ayudar a proteger el sistema de eliminación de desechos del cerebro contra el envejecimiento.

"Es realmente intrigante que para algunos de estos adultos mayores, su LCR cayó justo dentro del rango de los adultos jóvenes saludables", comenta Lewis. "Estamos realmente interesados en qué es diferente en esas personas y cómo eso podría estar relacionado con resultados de salud futuros".

Comprender por qué algunos cerebros mayores mantienen estos movimientos de líquido juveniles podría ayudar a los investigadores a identificar formas de apoyar un envejecimiento cerebral más saludable y explorar si preservar el sistema de limpieza nocturna del cerebro puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

La investigación recibió financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud, la Colaboración Simons sobre Plasticidad en el Cerebro Envejecido, un Premio de Becario McKnight, un Premio de Becario Biomédico Pew, un Premio de Investigación Transformativa del EECS del MIT, el Fondo de Investigación sobre Trastornos Neurológicos del Instituto Picower, una Beca Sloan y el Programa de Becas de Graduados en Ciencia e Ingeniería de Defensa del Departamento de Defensa.