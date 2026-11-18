La búsqueda de la superconductividad a temperatura ambiente ha dado un paso significativo gracias a un descubrimiento realizado por investigadores de Utrecht University, Leiden University y Munich. Este avance, publicado en la revista Science, sugiere que uno de los ingredientes fundamentales para que la electricidad fluya sin resistencia puede existir a temperatura ambiente, lo que podría transformar el futuro de la tecnología eléctrica.

Tradicionalmente, la superconductividad ha estado limitada a materiales que requieren enfriamiento extremo, a temperaturas de aproximadamente -260°C. Este enfriamiento no solo es costoso, sino que también complica su aplicación práctica. Sin embargo, el nuevo estudio indica que los electrones pueden formar pares estables a temperaturas mucho más altas de lo que se había comprendido anteriormente.

Para entender la relevancia de este hallazgo, es útil considerar cómo funciona la resistencia eléctrica. En un dispositivo común, como una tostadora, la resistencia provoca que el metal se caliente, convirtiendo parte de la electricidad en calor en lugar de en trabajo útil. La superconductividad, por otro lado, permitiría que la corriente eléctrica se moviera sin resistencia, lo que podría aumentar drásticamente la eficiencia de los sistemas eléctricos.

Los investigadores, liderados por Ingmar Swart, señalaron que la superconductividad fue observada por primera vez en 1911, y aunque se han hecho avances significativos desde entonces, los mecanismos detrás de la superconductividad a altas temperaturas aún son un misterio. Swart comentó: "No entendemos la superconductividad a estas temperaturas más altas en absoluto. Y si no se entiende, no se puede buscar sistemáticamente materiales que se vuelvan superconductores a temperatura ambiente".

El nuevo estudio proporciona una pista clave al demostrar que una de las dos condiciones fundamentales necesarias para la superconductividad puede existir incluso a temperatura ambiente. Swart expresó: "Esto es realmente una buena noticia. Mostramos que una de las dos condiciones clave para la superconductividad puede cumplirse a temperatura ambiente. Si eso no fuera posible, la superconductividad a temperatura ambiente estaría completamente fuera de alcance".

El hallazgo sugiere que la atención de los científicos debería centrarse más en cómo los electrones coordinan su comportamiento, en lugar de si pueden formar las conexiones necesarias. La superconductividad depende de dos procesos esenciales: primero, los electrones deben unirse en pares llamados pares de Cooper; segundo, esos pares deben moverse de manera coordinada, manteniendo un estado cuántico compartido que permite que la corriente eléctrica fluya sin resistencia.

El descubrimiento de que los pares de electrones pueden formarse a temperaturas mucho más altas de lo necesario para que la superconductividad se manifieste es un avance notable. Los investigadores encontraron que estos pares pueden permanecer intactos a temperatura ambiente, lo que indica que la "coherencia de fase", que describe el comportamiento cuántico coordinado de los pares de electrones, podría ser el verdadero obstáculo a superar.

Swart concluyó que entender la coherencia de fase podría señalar un camino hacia la superconductividad a temperaturas más altas. Este descubrimiento fue posible gracias a equipos de medición especializados diseñados por el equipo de investigación, que permitieron distinguir la corriente eléctrica que fluye a través de electrones individuales de la corriente llevada por electrones emparejados.

Aunque los hallazgos no indican que la superconductividad a temperatura ambiente se haya logrado, sí demuestran que uno de sus ingredientes esenciales puede sobrevivir en condiciones de temperatura cotidiana. Comprender cómo hacer que esos pares de electrones actúen juntos podría acercar a los científicos a un avance tan buscado en la tecnología eléctrica.