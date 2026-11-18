Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- Boca Juniors se medirá este sábado contra el Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana. El director técnico Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tiene casi definido el equipo, a excepción de un lugar en la delantera.

El arco estará defendido por el colombiano Álvaro Montero, quien ha logrado consolidarse tras un inicio complicado en el club. En la defensa, la formación se mantiene casi inalterable, con Lautaro Blanco y Leandro Lozano como laterales, y Facundo Herrera junto a Lautaro Di Lollo en la zaga central.

En el mediocampo, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar tienen su lugar asegurado. Por otro lado, Milton Delgado se encuentra en condiciones de jugar, tras recibir el visto bueno médico luego de un golpe en la rodilla.

En la delantera, los titulares serán el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel, aunque queda por definir quién será el tercer delantero. Las opciones son los jóvenes Tomás Aranda, Leonel Flores y Alan Velasco.

Aranda, que se caracteriza por su estilo de juego creativo, ha estado recuperándose de una grave lesión y ha comenzado a sumar minutos en las últimas semanas. Flores se destacó en el segundo semestre de 2026, mostrando gran calidad en el uno contra uno y siendo convocado por Lionel Scaloni para debutar con la selección argentina en la fecha FIFA de octubre, aunque su rendimiento ha disminuido recientemente.

Velasco aporta un juego más asociativo, actuando como nexo entre el mediocampo y el ataque, aunque su falta de efectividad en el último tercio podría ser un obstáculo.

La posible formación de Boca para enfrentar a Atlético Mineiro es: Álvaro Montero; Lautaro Blanco, Facundo Herrera, Lautaro Di Lollo, Leandro Lozano; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda o Leonel Flores o Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.