En los últimos cinco años, la necesidad de mantener el hogar en funcionamiento durante cortes de energía ha llevado a un aumento significativo en la disponibilidad de sistemas de respaldo a batería. Antes, la única opción viable era invertir en generadores de gas, que podían resultar costosos y poco prácticos. Hoy, las baterías de respaldo se han convertido en una solución efectiva y accesible, mejorando continuamente en rendimiento y opciones.

Una de las principales preocupaciones durante un apagón es la conservación de los alimentos. Según el USDA, los alimentos perecederos solo pueden mantenerse seguros por aproximadamente cuatro horas en un refrigerador sin energía. Para abordar este problema, el FridgePower de Bluetti se presenta como una solución innovadora. Este dispositivo, del tamaño de un maletín, se instala fácilmente en la cocina y puede mantener el refrigerador funcionando durante un día o más, dependiendo del tamaño del electrodoméstico. No requiere cableado; simplemente se monta en la pared y se conecta a una toma de corriente estándar, manteniéndose cargado hasta que ocurre un corte de energía.

El FridgePower utiliza una batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4), una tecnología relativamente nueva que ofrece una mayor duración y un tiempo de carga más rápido en comparación con las baterías de iones de litio tradicionales. Durante las pruebas, los expertos del laboratorio destacaron su eficiencia y facilidad de uso.

Otra opción destacada son las estaciones de energía portátiles, que permiten mantener en funcionamiento electrodomésticos y sistemas durante varios días. Un ejemplo es el Titan 5000 Plus de EcoFlow, una batería de respaldo robusta que proporciona hasta 10 kilovatios de salida continua. Cuando se combina con el EcoFlow Smart Home Panel, el sistema se conecta directamente a los circuitos del hogar y se activa automáticamente al detectar un corte de energía. Los expertos recomiendan la instalación profesional para garantizar un funcionamiento óptimo, y EcoFlow cuenta con una red nacional de más de 425 instaladores certificados que realizan evaluaciones en el lugar antes de completar la instalación.

Finalmente, para aquellos que buscan una solución más avanzada, un sistema de energía solar con almacenamiento de batería ofrece el más alto nivel de protección contra cortes de energía. Este sistema actúa como un gran banco de energía para el hogar, constantemente cargado por paneles solares en el techo. Sin embargo, el costo total de este tipo de solución puede ascender a decenas de miles de dólares, especialmente tras la eliminación del crédito fiscal federal para energía solar residencial.

Una opción interesante es el modelo de servicio solar de Sunrun, la compañía de arrendamiento solar más grande del país. Bajo este modelo, los propietarios pueden arrendar el sistema solar, incluyendo la batería de respaldo, y pagar una cuota mensual, similar al arrendamiento de un automóvil. Los contratos suelen durar entre 20 y 25 años, durante los cuales Sunrun es propietaria de todo el equipo y se encarga de cualquier mantenimiento o reparación.

Los analistas destacan el nuevo modelo de precios Flex de Sunrun, que permite a los propietarios arrendar un sistema de techo con batería de respaldo que se adapte a sus crecientes necesidades energéticas. Esto es crucial, ya que muchas familias añaden más componentes eléctricos, como bombas de calor, vehículos eléctricos y cocinas de inducción, después de instalar paneles solares.

Dan DiClerico, director del Home Improvement Outdoor Lab en el Good Housekeeping Institute, ha estado cubriendo el mercado de energía residencial durante 25 años. Su enfoque ha estado en soluciones energéticas eficientes para el hogar y tecnologías alternativas emergentes. DiClerico supervisa las pruebas de baterías de respaldo junto a ingenieros, analistas de productos y evaluadores consumidores, manteniéndose al tanto de las innovaciones de la industria y participando en ferias comerciales sobre temas de vivienda y mejoras del hogar.