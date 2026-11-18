El Gobierno de Santa Fe puso en marcha la ley 14.495, que crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Delictivos de Dispositivos Tecnológicos, con el objetivo de combatir el robo de celulares y desarticular los circuitos ilegales de comercialización. La norma fue promulgada este lunes y, según adelantó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, su publicación en el Boletín Oficial estaba prevista para este miércoles.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que impulsó un esquema de trabajo conjunto con el Ejecutivo provincial. “Esta ley tiene origen también para hacer un gran reconocimiento a una iniciativa que fue planteada por la propia Fiscalía de Santa Fe, por el propio MPA”, señaló Cococcioni, quien explicó que el proyecto fue trabajado y ampliado entre distintos sectores.

El funcionario sostuvo que el robo de teléfonos representa una problemática cotidiana en ciudades como Rosario y Santa Fe, donde estos dispositivos se convirtieron en objetos vulnerables a hurtos, robos y arrebatos. Además, vinculó la iniciativa con los objetivos de esta nueva etapa de gestión: “Sabemos que atrás de la baja de la violencia hay otra tarea pendiente, que es el abordaje del delito predatorio”.

Controles e investigación sobre toda la cadena

Cococcioni explicó que el objetivo no es limitarse a perseguir a quienes sustraen los equipos, sino intervenir sobre el circuito que permite su comercialización. “El robo de celulares es la manifestación individual de la existencia de un mercado ilícito”, afirmó. En ese sentido, mencionó la reventa de teléfonos, la comercialización de repuestos y las posibles complicidades de los distintos eslabones de la cadena, incluidos quienes adquieren los dispositivos.

FOTO: Conferencia por sistema contra el robo de celulares.

El sistema contempla tareas de inteligencia de datos, investigación criminal, comunicación ciudadana y promoción de las denuncias. También habilita al personal policial a verificar el IMEI de los teléfonos durante los controles en la vía pública y establece mecanismos de registro e inspección de establecimientos dedicados habitualmente a la venta, reventa y reparación de celulares y otros dispositivos electrónicos.

La importancia de denunciar y aportar el IMEI

Por su parte, Marina Pieretti, secretaria de Gestión Estratégica del MPA, remarcó que las denuncias deben incluir el número de IMEI del teléfono sustraído, un dato fundamental para identificar los equipos y avanzar en las investigaciones. Según precisó, en el plan piloto que vienen desarrollando detectaron que solamente una de cada cuatro denuncias tenía ese código incorporado.

“Esto significa que no podemos avanzar, sí podemos avanzar, pero lo que hace es llevarnos tiempo vital de investigación y demorarnos y dilatarnos el avance”, explicó. Por eso, recomendó a los usuarios conservar el número de IMEI junto con la documentación del dispositivo o anotarlo en un lugar seguro.

Para obtenerlo, indicó que se puede marcar *#06# desde el teléfono y presionar llamar. En la pantalla aparecerá el IMEI o los números correspondientes al equipo. Pieretti aclaró que muchos dispositivos pueden tener hasta dos identificadores y que es importante contar con todos. Ese registro permite que, cuando el celular sea denunciado y posteriormente se active con otro chip, las autoridades puedan detectar que se trata de un aparato reportado como robado.

Informe de Fernando Carrafiello.