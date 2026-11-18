Mariano Chihade, reconocido productor y esposo de la conductora Mariana Fabbiani, se encuentra internado en la sede Belgrano del centro médico Fleni, donde será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días.

Según informó la propia institución médica este martes 17 de noviembre, el ingreso de Chihade se debió a la necesidad de completar "estudios programados". Estos controles se realizaron luego de que una resonancia magnética de cerebro detectara una "imagen nodular".

A través de un comunicado oficial, firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede, se detalló que "actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes".

El parte llevó tranquilidad al asegurar que "el paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El presente laboral de Mariano Chihade

La noticia de la internación llega en un momento de gran actividad profesional para el productor. Chihade es el fundador de la productora Mandarina Contenidos, responsable de exitosos ciclos televisivos como LAM (América TV), DDM (América TV) y El amor después del amor (la serie biográfica de Fito Páez para Netflix).

Recientemente, la empresa lanzó el canal de streaming Bondi Live y, a fines de octubre, se confirmó la adquisición del 100% de la productora por parte del Grupo Octubre. Como parte de este acuerdo, se espera que Chihade asuma el cargo de director ejecutivo integral de El Nueve. En medio de este cambio de escenario laboral y el acompañamiento de su esposa y su familia, el productor se enfoca en su salud.

Una historia de amor y trabajo

Mariano Chihade y Mariana Fabbiani conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo argentino. Se conocieron en 2006, cuando ambos trabajaban en América TV: ella conducía RSM (El resumen de los medios) y él se desempeñaba en la gerencia de programación del canal.

Tras iniciar la relación, comenzaron a convivir y fruto de este vínculo nacieron sus dos hijos: Matilda, en 2010, y Máximo, en 2014. Además de su vida personal, han mantenido una exitosa sociedad laboral, con Mandarina produciendo gran parte de los programas que ha conducido Fabbiani a lo largo de los años.