El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó sus alertas de prevención para este miércoles debido a la irrupción de un frente de mal tiempo que desencadenará tormentas de variada intensidad a lo largo de nueve jurisdicciones del país: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y La Pampa.

La mayor preocupación del organismo climático está centrada en la región del Noreste y el Litoral. Sobre amplias franjas de Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones rige una advertencia de nivel naranja por fenómenos meteorológicos.

En paralelo, otras zonas de esas mismas provincias, sumadas a los territorios de Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y La Pampa, se encuentran bajo una alerta de nivel amarillo. Según las estimaciones oficiales, allí se espera el desarrollo de núcleos de tormentas localmente fuertes.

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Cómo avanzará el tiempo a lo largo del día

El reporte del SMN también brindó precisiones sobre las franjas horarias en las que impactará la inestabilidad según la ubicación geográfica:

Por la mañana: Las primeras precipitaciones y tormentas del miércoles comenzarán a desarrollarse sobre la provincia de Córdoba y Santiago del Estero.

Mañana y tarde: Durante gran parte de la jornada diurna, el mal tiempo se estacionará sobre la zona más crítica, castigando duramente a Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

Por la tarde: Hacia la segunda mitad del día, se activarán nuevos focos de inestabilidad que se harán sentir en la región cuyana y el centro del país, afectando específicamente a Mendoza y La Pampa.