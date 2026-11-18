Alertas naranja y amarilla por tormentas: las provincias bajo aviso del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre lluvias intensas, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente para este miércoles 18 de noviembre.
FOTO: Se esperan tormentas en distintos puntos del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó sus alertas de prevención para este miércoles debido a la irrupción de un frente de mal tiempo que desencadenará tormentas de variada intensidad a lo largo de nueve jurisdicciones del país: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y La Pampa.
La mayor preocupación del organismo climático está centrada en la región del Noreste y el Litoral. Sobre amplias franjas de Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones rige una advertencia de nivel naranja por fenómenos meteorológicos.
En paralelo, otras zonas de esas mismas provincias, sumadas a los territorios de Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y La Pampa, se encuentran bajo una alerta de nivel amarillo. Según las estimaciones oficiales, allí se espera el desarrollo de núcleos de tormentas localmente fuertes.
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Clima en la ciudad. Se aproxima un ciclón que aumentará la frecuencia de lluvias y tormentas: prevén picos de 180 mm
Un sistema de bajas presiones afectará a gran parte del país entre este martes y el viernes, generando precipitaciones persistentes, ráfagas intensas y una situación crítica en el noreste debido a la crecida del río Paraná.
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Cómo avanzará el tiempo a lo largo del día
El reporte del SMN también brindó precisiones sobre las franjas horarias en las que impactará la inestabilidad según la ubicación geográfica:
Por la mañana: Las primeras precipitaciones y tormentas del miércoles comenzarán a desarrollarse sobre la provincia de Córdoba y Santiago del Estero.
Mañana y tarde: Durante gran parte de la jornada diurna, el mal tiempo se estacionará sobre la zona más crítica, castigando duramente a Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
Por la tarde: Hacia la segunda mitad del día, se activarán nuevos focos de inestabilidad que se harán sentir en la región cuyana y el centro del país, afectando específicamente a Mendoza y La Pampa.
Lectura rápida
¿Qué alertas activó el SMN? El Servicio Meteorológico Nacional activó alertas de prevención por tormentas en nueve jurisdicciones del país.
¿Cuáles son las provincias más afectadas? Las provincias más afectadas son Chaco, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones, con alerta naranja.
¿Cuándo comenzarán las tormentas? Las tormentas comenzarán a desarrollarse por la mañana del miércoles en Córdoba y Santiago del Estero.
¿Dónde se prevén focos de inestabilidad? Se prevén focos de inestabilidad por la tarde en la región cuyana y el centro del país, específicamente en Mendoza y La Pampa.
¿Por qué se activaron las alertas? Las alertas se activaron debido a la irrupción de un frente de mal tiempo que desencadenará tormentas de variada intensidad.
[Fuente: Noticias Argentinas]