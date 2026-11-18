Buenos Aires, 18 de noviembre (NA) -- El exitoso programa de Telefe, MasterChef Celebrity, no solo se posicionó como líder en su franja horaria, sino que también rompió su propio récord de rating, convirtiéndose en el programa más visto de la televisión argentina durante una nueva gala de eliminación.

Según los datos de Kantar IBOPE, a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el ciclo, que cuenta con la conducción de Wanda Nara, alcanzó un impresionante pico de 16,2 puntos de rating a las 22:30, superando su anterior marca de 14 puntos, lograda hace unas semanas.

En esta gala, MasterChef Celebrity no solo alcanzó cifras elevadas de rating, sino que también mantuvo un promedio de 15 puntos durante gran parte de su emisión. A las 22:48, el programa registró 15,6 puntos, mientras que a las 22:33 llegó a 15,7 y a las 22:31 obtuvo 16,0.

Los demás canales quedaron muy rezagados en comparación con el imbatible programa de Telefe. Otro Día Perdido, emitido por El Trece, logró 5.0 puntos, mientras que BTV alcanzó 1.6, Bienvenidos a Ganar se quedó en 1.0, y Se Siente Argentina apenas logró 0.3 puntos.

¿Quién fue el último participante eliminado?

En la última edición de MasterChef Celebrity, los concursantes fueron desafiados a recrear una lata de las clásicas galletas danesas, utilizando su creatividad en la decoración. Los participantes, entre los que se encontraban Campi, Rocío Robles, Edith Hermida, Pablo Giralt, Pablo Migliore, Hernán Coronel (de Mala Fama), Karina Mazzocco, Julieta Poggio y Josefina "China" Ansa, tuvieron una hora para completar la cocción y la presentación de las galletas.

Uno de los momentos más esperados de la gala fue la eliminación, que enfrentó a dos de las participantes más queridas: Edith Hermida y Rocío Robles. Sorprendentemente, ninguna de las dos abandonó la competencia, lo que dejó a los espectadores con la expectativa de lo que sucederá en las próximas emisiones.