Los Pumas se medirán este sábado ante Francia en Saint Denis, en un encuentro válido por la sexta fecha del Nations Championship, y en caso de lograr una victoria, el equipo dirigido por Felipe Contepomi podría subir al sexto puesto del ranking de la World Rugby.

El seleccionado argentino se posiciona en el octavo lugar de la clasificación que elabora el ente rector, y su similar de Australia ostenta en séptimo puesto.

Si Los Pumas triunfan ante el conjunto galo, incluso por menos de 15 puntos, obtendrán 1,70 puntos, sin importar el resultado que consiga Australia ante Gales. Argentina también podría quedar sexta, si se impone ante Francia y Escocia sufre una derrota con Japón.

Además, si la victoria es por goleada, es decir por más de 15 unidades, Los Pumas sumarán 2.54. Pero, si Los Pumas pierden ante Les Bleus por más de 15 puntos, restará 0.46, mientras que si la derrota es menor, disminuirá 0.30.

Top 10 del Ranking de World Rugby

1- Sudáfrica - 91.53

2- Nueva Zelanda - 90.65

3- Irlanda - 89.05

4- Francia - 88.70

5- Inglaterra - 86.99

6- Escocia - 85.28

7- Australia - 82.24

8- Argentina - 82.09

9- Gales - 79.37

10- Fiji - 77.79