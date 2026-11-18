La chance de los Pumas de escalar en el ránking de la World Rugby
Si el equipo dirigido por Felipe Contepomi derrota este sábado a Francia por el Nations Championship podrá subir al séptimo puesto de la clasificación que elabora el ente rector. Además, si gana y Escocia pierde ante Japón, Argentina podría llegar a la sexta colocación.
18/11/2026 | 14:42Redacción Cadena 3
FOTO: Los Pumas podrían subir dos puestos
Los Pumas se medirán este sábado ante Francia en Saint Denis, en un encuentro válido por la sexta fecha del Nations Championship, y en caso de lograr una victoria, el equipo dirigido por Felipe Contepomi podría subir al sexto puesto del ranking de la World Rugby.
El seleccionado argentino se posiciona en el octavo lugar de la clasificación que elabora el ente rector, y su similar de Australia ostenta en séptimo puesto.
Si Los Pumas triunfan ante el conjunto galo, incluso por menos de 15 puntos, obtendrán 1,70 puntos, sin importar el resultado que consiga Australia ante Gales. Argentina también podría quedar sexta, si se impone ante Francia y Escocia sufre una derrota con Japón.
Además, si la victoria es por goleada, es decir por más de 15 unidades, Los Pumas sumarán 2.54. Pero, si Los Pumas pierden ante Les Bleus por más de 15 puntos, restará 0.46, mientras que si la derrota es menor, disminuirá 0.30.
Top 10 del Ranking de World Rugby
1- Sudáfrica - 91.53
2- Nueva Zelanda - 90.65
3- Irlanda - 89.05
4- Francia - 88.70
5- Inglaterra - 86.99
6- Escocia - 85.28
7- Australia - 82.24
8- Argentina - 82.09
9- Gales - 79.37
10- Fiji - 77.79
Lectura rápida
¿Qué partido jugarán Los Pumas? Los Pumas jugarán contra Francia en el Nations Championship.
¿Quién dirige a Los Pumas? El equipo es dirigido por Felipe Contepomi.
¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se jugará este sábado.
¿Dónde se disputará el encuentro? El encuentro se disputará en Saint Denis.
¿Por qué es importante la victoria para Los Pumas? Una victoria podría permitirles ascender al sexto puesto del ranking de World Rugby.