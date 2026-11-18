Los diseñadores de interiores advierten: las televisores no deberían estar en el dormitorio
El reconocido diseñador Rayman Boozer asegura que las televisores son un elemento que no debería estar en el dormitorio, afectando la calidad del descanso.
FOTO: Los televisores no deberían estar en el dormitorio según expertos
El interiorista Rayman Boozer ha manifestado su opinión sobre la presencia de televisores en los dormitorios, afirmando que estos dispositivos no deberían tener lugar en este espacio. Según él, la inclusión de un televisor en la habitación puede perjudicar la calidad del sueño y el descanso de las personas.
En un contexto donde las series de realidad y las películas de estreno atraen a millones de espectadores, Boozer considera que es fundamental establecer un ambiente propicio para el descanso. Un dormitorio debe ser un refugio, un lugar donde se fomente la relajación y el sueño reparador.
El diseñador subraya que la presencia de un televisor puede convertirse en una distracción, llevando a las personas a permanecer despiertas por más tiempo del necesario. Esto puede afectar no solo la calidad del sueño, sino también la salud mental y física de los individuos.
En lugar de un televisor, Boozer sugiere optar por alternativas que promuevan un ambiente sereno, como la lectura o la meditación. Estas actividades pueden contribuir a una mejor calidad de vida y un descanso más reparador.
Lectura rápida
¿Qué opinan los diseñadores sobre los televisores en los dormitorios?
Desaconsejan su presencia, ya que pueden afectar la calidad del sueño.
¿Quién es el experto mencionado?
El diseñador de interiores Rayman Boozer.
¿Por qué no deberían estar los televisores en los dormitorios?
Porque pueden convertirse en una distracción y afectar la salud del sueño.
¿Qué alternativas propone Boozer?
Optar por actividades como la lectura o la meditación para fomentar un ambiente sereno.
¿Cuál es el enfoque de Boozer sobre el descanso?
El dormitorio debe ser un refugio que promueva la relajación y el descanso reparador.