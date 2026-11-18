FOTO: Los televisores no deberían estar en el dormitorio según expertos

El interiorista Rayman Boozer ha manifestado su opinión sobre la presencia de televisores en los dormitorios, afirmando que estos dispositivos no deberían tener lugar en este espacio. Según él, la inclusión de un televisor en la habitación puede perjudicar la calidad del sueño y el descanso de las personas.

En un contexto donde las series de realidad y las películas de estreno atraen a millones de espectadores, Boozer considera que es fundamental establecer un ambiente propicio para el descanso. Un dormitorio debe ser un refugio, un lugar donde se fomente la relajación y el sueño reparador.

El diseñador subraya que la presencia de un televisor puede convertirse en una distracción, llevando a las personas a permanecer despiertas por más tiempo del necesario. Esto puede afectar no solo la calidad del sueño, sino también la salud mental y física de los individuos.

En lugar de un televisor, Boozer sugiere optar por alternativas que promuevan un ambiente sereno, como la lectura o la meditación. Estas actividades pueden contribuir a una mejor calidad de vida y un descanso más reparador.