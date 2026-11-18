El recinto legislativo se encuentra en estado de ebullición. A pocos minutos de reanudarse la Comisión de Asuntos Constitucionales para debatir la continuidad o el fin de las PASO y la polémica en torno a las colectoras, las cartas empiezan a mostrarse sobre la mesa. En medio de este escenario de alta volatilidad institucional, la dirigente se refirió sin filtros a los pactos previos y a la disciplina partidaria que condiciona el porvenir de las votaciones.

La defensa de los acuerdos y la postura sobre las colectoras

Consultada firmemente sobre su postura respecto al sistema de colectoras —un mecanismo electoral históricamente cuestionado y debatido por su impacto en la fragmentación del voto—, la legisladora intentó despejar dudas sobre supuestas contradicciones y defendió el peso de la palabra empeñada en los marcos de gobernabilidad.

"Ese tema no ha entrado, porque ha sido un acuerdo que ya se ha realizado en el marco del gobierno con los gobernadores amigos y, de alguna manera, eso es lo que se va a respetar", sentenció de entrada, blindando el pacto político preexistente.

Ante la repregunta periodística sobre si la falta de certeza en los números garantizaría un freno definitivo a las colectoras en el recinto, su respuesta abrió el juego a la negociación permanente: "Bueno, los votos hay que contarlos todo el tiempo, hay que trabajarlos, hay que analizarlos y eso es lo que estamos haciendo".

Frente a la insistencia sobre si su postura personal reflejaba un rechazo frontal a este sistema electoral, la referente buscó matizar las interpretaciones tajantes y apeló a la lógica de la estrategia política: "Yo nunca tuve una postura de estar en contra de colectoras. Yo dije que a mí, especialmente, me parece que es un sistema complejo, pero también hay que entender que hay momentos en que los acuerdos políticos tienen vigencia porque estamos peleando en el...", concluyó.

Informe de Ariel Rodríguez.