Para quienes buscan añadir elementos ricos y con patrones a su hogar esta temporada, el brocado se presenta como la opción ideal. Este tejido, que ha resurgido con fuerza en el mundo de la moda, especialmente en chaquetas, también promete dar un toque especial a los interiores. Según Preeti Shah, fundadora de Spotlight Style, "el brocado es un patrón que se puede sentir: el diseño es elevado, por lo que capta la luz y cambia a medida que uno se mueve por la habitación".

La popularidad actual del brocado se debe a la tendencia maximalista que se vive en la actualidad. "El brocado está regresando porque la gente está cansada de lo plano", explica Shah. "Después de años de tonos neutros suaves y tranquilos, queremos habitaciones con profundidad nuevamente".

Por su parte, Georgia Somary, fundadora de Earl Grey Studio, comparte una visión similar. "En un sentido más amplio, creo que las tendencias siempre oscilarán entre un deseo por lo más ornamentado y lo más minimalista, y ciertamente estamos saliendo de lo que se siente como un largo período de lo último".

Si uno se encuentra en un punto intermedio entre apreciar lo ornamentado y lo minimalista, es importante recordar que se puede integrar un patrón de brocado más maximalista en un espacio contemporáneo más depurado, como lo hizo Somary en su proyecto. Shah coincide en que solo un toque de brocado puede elevar cualquier habitación; no es necesario exagerar.