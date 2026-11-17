Jensen Huang rompió el silencio tras su renuncia como CEO de Nvidia y manifestó su disposición a regresar a su puesto. Su declaración ocurrió cinco días después de dejar el cargo en medio de un escándalo relacionado con relaciones extramatrimoniales y sospechas de vínculos con una presunta colaboradora de la inteligencia china.

Huang difundió un comunicado en el que reconoció haber cometido errores personales y expresó su arrepentimiento. Aseguró que estaría dispuesto a retomar la conducción de la compañía si el directorio consideraba que era lo mejor para la empresa. "Desde mi salida, he visto una gran cantidad de pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo”, declaró Huang. También dejó abierta la posibilidad de recuperar el control de la compañía que cofundó en 1993 y dirigió durante más de tres décadas. "Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a esos pedidos y regresar como CEO”, afirmó.

Huang se comprometió a colaborar con la investigación independiente que Nvidia inició para esclarecer los hechos. La compañía buscaba determinar si las relaciones del empresario pudieron comprometer información confidencial o representar riesgos para la seguridad nacional. A pesar de las declaraciones de Huang y el respaldo recibido durante los últimos días, Nvidia no consideró su reincorporación como director ejecutivo, según informaron fuentes cercanas al directorio de la empresa a Reuters. Esa información se difundió el lunes, antes de que Huang manifestara públicamente su disposición a regresar.

Sin embargo, la compañía no anunció una decisión definitiva sobre una eventual reincorporación. Por otra parte, la campaña para que Huang recupere su cargo reunió más de 180.000 firmas y recibió el apoyo de importantes figuras de Silicon Valley, entre ellas Elon Musk y Tim Sweeney, CEO de Epic Games. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que no tendría inconvenientes con su regreso.

Mientras tanto, Colette Kress, directora financiera de Nvidia, continuó al frente de la compañía de manera interina. El directorio inició un proceso de selección para encontrar un reemplazante permanente, considerando candidatos tanto internos como externos.

En medio de este escándalo, Nvidia anunció la creación de un comité permanente encargado de supervisar sus políticas de seguridad nacional y el cumplimiento de las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología. Este organismo estará presidido por Suzanne Nora Johnson, integrante del directorio, y contará con especialistas externos en seguridad nacional, legislación y comercio internacional. Su función será supervisar los mecanismos de control de la compañía, especialmente en lo relacionado con la comercialización de procesadores avanzados.

La decisión se tomó mientras las autoridades estadounidenses investigan los posibles vínculos de Alice Huang, una exdirectiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con los servicios de inteligencia chinos. El caso también llegó al Congreso estadounidense, donde Huang aceptó comparecer el próximo 1 de diciembre ante tres comisiones de la Cámara de Representantes, que buscan obtener información sobre sus relaciones personales, sus contactos con autoridades de Washington y los negocios de Nvidia con China.

La crisis tuvo consecuencias económicas importantes. Según Reuters, desde que comenzó el escándalo, Nvidia perdió más de 700.000 millones de dólares en valor de mercado, una caída que también afectó a otras empresas vinculadas con el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial.