Dujovne en Córdoba: "Argentina está decepcionando con el crecimiento este año"
El exministro de Economía disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba y advirtió que el PBI cerrará debajo del 1%. Señaló que los inversores y consumidores esperan definiciones políticas para 2027.
17/11/2026 | 14:31Redacción Cadena 3
FOTO: Dujovne y Dietrich disertan en la Bolsa de Comercio de Córdoba.
El exministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne, analizó el presente de la economía argentina durante una disertación brindada este martes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde trazó un diagnóstico crudo sobre el nivel de actividad y advirtió que el desempeño de 2026 quedó muy por debajo de las expectativas iniciales.
"Claramente Argentina está decepcionando con el crecimiento este año", afirmó el exfuncionario ante el auditorio cordobés. Según explicó, mientras que al inicio del año las proyecciones del Banco Central y las consultoras privadas estimaban una expansión del 3% al 3,5%, la economía encadenó contracciones trimestrales y cerrará el período con un crecimiento de apenas entre el 0,5% y el 0,8%.
Los factores del freno económico
Dujovne atribuyó la desaceleración a una combinación de motivos coyunturales y estructurales que impactaron tanto en el consumo como en la inversión privada:
Caída del salario real y crédito: Durante el primer semestre de 2026, los ingresos perdieron frente a una inflación cercana al 30% frente a paritarias acordadas al 20%, tendencia que recién logró estabilizarse a partir de junio. A esto se sumó el aumento de los precios energéticos —que operó como un "impuesto al consumo"— y la incobrabilidad familiar derivada de las altas tasas de interés del año previo.
Cautela de los inversores ("quieren ver"): A pesar del fuerte ajuste fiscal, el riesgo país promedió los 920 puntos básicos (muy por encima de los 520 registrados hasta las PASO de 2019). Para el economista, tanto los bonistas como el sector real aguardan señales de continuidad política de cara a las elecciones presidenciales de 2027 antes de comprometer capitales.
El termómetro inmobiliario: Como reflejo de esa espera, señaló que el valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires ronda hoy los 2.400 dólares, frente a los 3.300 dólares (ajustados por inflación estadounidense) que valía en 2017, lo que frena la construcción.
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Apertura comercial y escenario electoral
Más allá de los factores transitorios, el extitular del Palacio de Hacienda destacó que el país atraviesa una transformación de fondo hacia la "economía más abierta desde los años 90", celebrando la reducción del arancel promedio del 13% al 9% mediante las flexibilidades del Mercosur.
Sin embargo, advirtió que el estancamiento actual empieza a generar interrogantes sobre la fortaleza política del oficialismo de cara al próximo año, en lo que anticipó como un escenario electoral "binario" donde volverán a enfrentarse dos modelos de país.
Lectura rápida
¿Quién analizó la economía argentina?
El exministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujovne.
¿Cuándo se realizó la disertación?
Este martes.
¿Dónde tuvo lugar la disertación?
En la Bolsa de Comercio de Córdoba.
¿Qué factores afectan la economía argentina?
La caída del salario real, la cautela de los inversores y el estancamiento inmobiliario.
¿Qué cambios se mencionan en la apertura comercial?
La reducción del arancel promedio del 13% al 9% mediante las flexibilidades del Mercosur.