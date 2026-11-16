Las mejoras en el hogar ahora están pensadas para los gatos: un nuevo informe sorprendente

En un giro inesperado en el diseño de interiores, un nuevo informe de Taskrabbit ha puesto de manifiesto que las mejoras en el hogar ya no solo benefician a los propietarios, sino que también están tomando en cuenta a sus mascotas, especialmente a los gatos. Las remodelaciones tradicionales, como nuevos electrodomésticos en la cocina o pisos calefaccionados en el baño, están siendo superadas por un enfoque innovador que prioriza el bienestar felino.

El informe, basado en datos comparativos de año a año, reveló un notable aumento en las búsquedas de mejoras relacionadas con los gatos. Entre las solicitudes más destacadas se encuentran los catios, que han aumentado un 51% desde el año pasado, y las casas para gatos, que han visto un incremento del 96%. Estos espacios exteriores, que permiten a los gatos disfrutar del aire libre de forma segura, pueden estar conectados a una ventana o ser estructuras independientes en el jardín.

Además, se ha observado un crecimiento en las mejoras interiores. Cada vez más propietarios buscan ayuda para instalar estanterías y paredes para gatos, con un aumento del 94%, y también solicitan asistencia para armar elementos como árboles para gatos, torres y rascadores, que han crecido un 54%, 49% y 81% respectivamente. Este cambio de enfoque resalta cómo los dueños están reconsiderando el espacio de sus felinos dentro del hogar.

Uno de los principales desafíos para los dueños de gatos ha sido el manejo de la caja de arena, a menudo vista como un estorbo. El informe de Taskrabbit indica que se está viviendo una nueva era en el diseño de cajas de arena, con un aumento del 73% en las búsquedas de recintos para estas. Estos muebles ayudan a mantener el orden y la estética del hogar sin sacrificar el bienestar de los gatos durante su tiempo de baño. Muchos de estos armarios requieren ensamblaje, un servicio que Taskrabbit se ofrece a proporcionar.

La tendencia es clara: los gatos están tomando su lugar en el mercado de mejoras para mascotas. Con soluciones que ocultan olores y sonidos de la caja de arena, los propietarios también se benefician de un entorno más agradable y estéticamente placentero. Este enfoque renovado en el diseño del hogar refleja una creciente consideración hacia las necesidades de los gatos, lo que podría marcar el comienzo de una nueva era en la convivencia entre humanos y felinos.