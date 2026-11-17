Este hito marca una nueva etapa en la colaboración entre ambas compañías y sienta las bases para una alianza de largo plazo en el mercado argentino, en línea con sus objetivos de crecimiento compartidos.

La designación de Renault Argentina como distribuidor oficial de la gama de vehículos de nuevas energías de Geely combinará la experiencia global de Geely Auto con la sólida presencia comercial, la extensa red de concesionarios y las capacidades operativas de Renault en el mercado argentino. Esta colaboración busca responder a la creciente demanda de vehículos electrificados en el país.

A través de esta cooperación, ambas compañías buscan crecer sus posiciones en Argentina, uno de los mercados automotrices más importantes para Renault Group fuera de Europa, aprovechando sus fortalezas complementarias para ofrecer una experiencia al cliente alineada a los más altos estándares internacionales.

El mercado automotor argentino se encuentra entre los más grandes y dinámicos de América Latina, con una demanda creciente de vehículos de nuevas energías. Esta alianza posiciona a ambas compañías para responder mejor a esa demanda y contribuir conjuntamente a la transformación de la movilidad en Argentina.

El acuerdo se enfoca en acelerar el desarrollo del segmento de vehículos de nuevas energías de Geely en Argentina, aprovechando las capacidades comerciales y la infraestructura de atención al cliente de Renault Argentina.

Michael Gao, Director General de Geely Auto Sudamérica:“Argentina es un mercado estratégico, con un importante potencial de crecimiento y una industria automotriz dinámica. Nos complace ampliar nuestra colaboración con Renault en la región y trabajar juntos para seguir desarrollando la presencia de Geely en el país. Este acuerdo refleja nuestra visión de crecimiento internacional a través de alianzas sólidas y de largo plazo”.

Pablo Sibilla, Presidente y Director General de Renault Argentina: “La firma de este acuerdo refuerza la confianza mutua y la estrecha relación que ambas compañías han desarrollado a nivel global. Renault Argentina cuenta con una sólida trayectoria comercial y operativa, y estamos entusiasmados de explorar nuevas oportunidades de crecimiento junto a Geely en este mercado”.

La firma de este acuerdo reafirma el compromiso de ambas compañías con el desarrollo de alianzas estratégicas que impulsen su expansión internacional y generen valor sostenible para clientes y socios comerciales.

Acerca de Geely Auto Group

Geely Auto Group es una compañía automotriz global líder con sede en Hangzhou, China. Como parte de Zhejiang Geely Holding Group, Geely Auto Group desarrolla y fabrica vehículos de pasajeros bajo las marcas Geely, Lynk & Co y Zeekr.

Con un fuerte foco en la innovación tecnológica, la electrificación y la movilidad sostenible, Geely Auto Group opera centros de investigación y desarrollo e instalaciones industriales de clase mundial en China, Europa y otros mercados internacionales clave. El Grupo está comprometido con el desarrollo de vehículos seguros, de alta calidad e inteligentes, impulsados por tecnologías avanzadas como sistemas de propulsión híbridos, arquitecturas 100% eléctricas, conectividad inteligente y sistemas de conducción autónoma.

Como compañía global, Geely Auto Group continúa expandiendo su presencia internacional a través de alianzas estratégicas, operaciones locales y plataformas tecnológicas líderes en la industria. Geely busca desarrollar soluciones de movilidad más sustentables, inteligentes y accesibles, contribuyendo al futuro del transporte sostenible.

Acerca de Renault Group

Renault Group está a la vanguardia de una movilidad que se reinventa. El Grupo se apoya en la complementariedad de sus tres marcas automotrices –Renault, Dacia y Alpine– y de su compañía financiera, Mobilize Financial Services, para ofrecer a sus clientes soluciones de movilidad sostenibles e innovadoras.

Presente en más de 100 países, Renault Group vendió 2,337 millones de vehículos en 2025. Cuenta con más de 100.000 colaboradores que encarnan cada día su propósito de acercar a las personas a través de la movilidad.

Preparado para afrontar desafíos tanto en la ruta como en la competición, el Grupo está comprometido con una transformación ambiciosa y generadora de valor, enfocada en el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios, así como en una nueva gama de vehículos aún más competitivos, equilibrados y electrificados. En línea con los desafíos ambientales, Renault Group tiene como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en Europa para 2040 y a nivel mundial para 2050.

Acerca de las alianzas entre Geely Holding y Renault Group

Enero de 2022: Geely adquirió el 34,02% del capital de Renault Korea Motors, actualmente Renault Korea. Esta alianza tiene como objetivo producir, comercializar y exportar una nueva gama de vehículos híbridos eléctricos fabricados en la planta de Busan, Corea del Sur. Los nuevos modelos Renault surgidos de esta colaboración utilizan la arquitectura modular compacta (CMA) desarrollada por el centro de I+D de Geely en Suecia, así como tecnologías híbridas avanzadas de Geely Holding. El primer modelo, Renault Grand Koleos, fue lanzado en Corea en 2024.

Mayo de 2024: se creó la empresa conjunta Horse Powertrain Limited, cuyo capital pertenece, desde diciembre de 2024, a tres accionistas: Renault Group (45%), Geely (45%) y Aramco (10%).

Noviembre de 2025: Geely adquirió una participación del 26,4% en Renault do Brasil. Esta alianza fortalece el desarrollo de las marcas Renault y Geely en Brasil, con el objetivo de convertirse en un actor líder en el mercado latinoamericano, y permite introducir en el país nuevos vehículos de cero y bajas emisiones con tecnologías de última generación.

Renault Geely do Brasil también anunció una inversión de 3.800 millones de reales (€616 millones) en el complejo industrial Ayrton Senna destinada a: la industrialización de la nueva plataforma multienergía GEA de Geely, que servirá de base para dos nuevos vehículos Geely cuya producción comenzará en el segundo semestre de 2026; la actualización de un modelo Renault existente, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo semestre de 2026; y la industrialización de una plataforma electrificada de Renault, que servirá de base para un nuevo vehículo Renault previsto para 2027.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa Renault Argentina.