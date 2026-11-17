Murió un trabajador que sufrió graves quemaduras tras una explosión en Río Primero
El operario tenía 48 años y permanecía internado en el Instituto del Quemado de Córdoba.
17/11/2026 | 18:36Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto del Quemado.
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Informados al regreso
Este martes se confirmó el fallecimiento del operario de 48 años que había sufrido graves quemaduras tras una explosión en el centro de salud municipal de Río Primero.
El hombre permanecía internado en el Instituto del Quemado de Córdoba. El siniestro ocurrió durante la mañana de este martes, mientras el trabajador realizaba tareas de mantenimiento en el nosocomio.
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Según las primeras hipótesis, habría utilizado una amoladora y cortado accidentalmente un caño de gas, lo que provocó la explosión. Tras el hecho, fue asistido en el lugar y trasladado a un centro de salud de la localidad. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente lo derivaron al Instituto del Quemado de la capital provincial, donde finalmente falleció.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5, que busca determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la explosión.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió este martes? Se confirmó el fallecimiento de un operario de 48 años tras una explosión en el centro de salud municipal de Río Primero.
¿Quién era la persona afectada? Un operario de 48 años que sufrió graves quemaduras en un accidente laboral.
¿Dónde sucedió el incidente? En el centro de salud municipal de Río Primero.
¿Cómo se produjo la explosión? Se cree que el operario utilizó una amoladora y cortó accidentalmente un caño de gas.
¿Por qué se está investigando el accidente? La Fiscalía del Distrito 2, Turno 5 investiga las circunstancias exactas de la explosión.